'PITANJE JE DANA KADA ĆE SE RAZIĆI' / Nevolje u raju kod Georgine i Ronalda: Raspada li se najpoznatija veza današnjice?

Veza Christiana Ronalda i Georgine Rodriguez navodno je u velikoj krizi. Portugalski mediji tvrde da par prolazi kroz jako teške trenutke i da slavni nogometaš nije nimalo sretan zbog bahatog ponašanja svoje partnerice. Neki tvrdi da će se uskoro razići. 'Govorim to mjesecima. Ne ide im dobro, a izgledno je i da će se razići. Stvarnost je da je Cristianu dosta nje. To je realnost. I dalje kažem da vjenčanja neće biti', rekao je portugalski voditelj Leo Caeiro. Christianu navodno smeta što Georgina dane provodi po šoping centrima i samo troši novce. No, prijateljica slavnog para Filipa Castro tvrdi drugačije. Ona misli da sve tračeve izmišljaju ljudi koji ne vole Georginu. 'Mogu vam potvrditi iz sto posto pouzdanih izvora da su oni, kao i uvijek, veoma sretni. Ove tračeve izmišljaju ljudi koji ne mogu podnijeti Georginu. Oni su veoma zaljubljeni i koji stalno jedno drugom daju ljubav', kaže ona.