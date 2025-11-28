Lijepe vijesti u domu poznate glumice i supruga: Njihov Teodor uskoro će postati stariji brat

Glumica Nevena Vukes (35) i njezin suprug, glazbenik Marko Vukes (35), ponovno proživljavaju jedno od najljepših i najuzbudljivijih razdoblja u svom životu. Naime, par očekuje drugo dijete, piše Gloria.hr.

Vijest o prinovi unijela je novu dozu radosti i uzbuđenja u njihov obiteljski život koji vode u mirnom selu Globočec pokraj Marije Bistrice, a novoj bebi u obitelji najviše se veseli njihov četverogodišnji sin Teodor koji će tako uskoro postati stariji brat.

Spol bebe zasad još nisu uspjeli saznati, pa tako ni donijeti konačnu odluku o odabiru imena. "Mislili smo da ćemo doznati na zadnjem pregledu prije nekoliko dana, ali ništa od toga, bebica se rasplesala", kazala je kroz smijeh Nevena koja je trenutačno u petom mjesecu trudnoće, a za istu je saznala u rujnu usred finalnih priprema za prvi međunarodni festival ‘Bistrička kazališna jesen - Vende tam’, na kojem je bila direktorica.

Zbog ljubavi preselila u Hrvatsku

Inače, Marko i Nevena nedavno su obilježili deset godina veze, a u srpnju su proslavili osmu godišnjicu braka i jedanaest godina njezina života u Hrvatskoj, kamo je iz rodnog Kragujevca došla zbog posla.

Nevena danas u Mariji Bistrici uspješno vodi dječje kazalište ‘Vende tam’, koje je osnovala prije pet godina i koje broji oko šezdeset članova, a u Zagorju se, kaže, osjeća prihvaćeno te je posebno zavoljela dijalekt.

