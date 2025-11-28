FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEVENA I MARKO VUKES /

Lijepe vijesti u domu poznate glumice i supruga: Njihov Teodor uskoro će postati stariji brat

Lijepe vijesti u domu poznate glumice i supruga: Njihov Teodor uskoro će postati stariji brat
×
Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Vijest o prinovi unijela je novu dozu radosti i uzbuđenja u njihov obiteljski život koji vode u mirnom selu Globočec pokraj Marije Bistrice

28.11.2025.
10:47
Hot.hr
Tomislav Miletic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glumica Nevena Vukes (35) i njezin suprug, glazbenik Marko Vukes (35), ponovno proživljavaju jedno od najljepših i najuzbudljivijih razdoblja u svom životu. Naime, par očekuje drugo dijete, piše Gloria.hr.

Vijest o prinovi unijela je novu dozu radosti i uzbuđenja u njihov obiteljski život koji vode u mirnom selu Globočec pokraj Marije Bistrice, a novoj bebi u obitelji najviše se veseli njihov četverogodišnji sin Teodor koji će tako uskoro postati stariji brat. 

 

Spol bebe zasad još nisu uspjeli saznati, pa tako ni donijeti konačnu odluku o odabiru imena. "Mislili smo da ćemo doznati na zadnjem pregledu prije nekoliko dana, ali ništa od toga, bebica se rasplesala", kazala je kroz smijeh Nevena koja je trenutačno u petom mjesecu trudnoće, a za istu je saznala u rujnu usred finalnih priprema za prvi međunarodni festival ‘Bistrička kazališna jesen - Vende tam’, na kojem je bila direktorica.

Zbog ljubavi preselila u Hrvatsku

Inače, Marko i Nevena nedavno su obilježili deset godina veze, a u srpnju su proslavili osmu godišnjicu braka i jedanaest godina njezina života u Hrvatskoj, kamo je iz rodnog Kragujevca došla zbog posla.

Nevena danas u Mariji Bistrici uspješno vodi dječje kazalište ‘Vende tam’, koje je osnovala prije pet godina i koje broji oko šezdeset članova, a u Zagorju se, kaže, osjeća prihvaćeno te je posebno zavoljela dijalekt. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Istina koju vam ne govore: U vašoj kremi za lice možda pliva morski pas

Nevena VukesMarko Vukes
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEVENA I MARKO VUKES /
Lijepe vijesti u domu poznate glumice i supruga: Njihov Teodor uskoro će postati stariji brat