Nevena Dujmović Prižmić je trudna: Nakon 20 godina ljubavi čeka prvo dijete

Hrvatska manekenka Nevena Dujmović Prižmić (41) provela je više od dva desetljeća gradeći uspješnu međunarodnu karijeru, a sada ju očekuje nova, privatno najvažnija uloga... Uloga majke. Kako je otkrila u razgovoru za Gloriju, Nevena je u svojoj prvoj trudnoći i s partnerom Sašom Prižmićem (43) čeka njihovo prvo dijete nakon 20 godina ljubavi.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Prva jugoslavenska drag queen kod Mojmire: 'Moraš živjeti ono što osjećaš, i onda je čovjek sretan'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Par živi na otoku Pašmanu, gdje su se prije nekoliko godina odlučili trajno nastaniti. U intervjuu za Gloriju iskreno je progovorila o trudnoći, emocijama koje doživljava i odluci da ne želi unaprijed doznati spol djeteta.

''Tek sada kad osjećam bebine pokrete, postajem svjesna da u meni raste živo biće. Osjećaj je poseban i uzbudljiv. Naravno, postoji doza straha od poroda, ali o tome ću razmišljati kad dođe vrijeme. Najvažnije mi je da je beba zdrava. Prije sam zamišljala život u Londonu, ali sada više cijenim mir koji imam doma. Vidim se samo ovdje, u Zadru i Dobropoljani, na otoku Pašmanu'', priznaje.

Kako je Nevena Dujmović Prižmić znala da je njezin suprug onaj pravi?

U kolovozu ove godine nam je pričala o svom suprugu i kako ju je osvojio.

''Poznajemo se od moje osamnaeste godine. Oduvijek je bio uz mene i pustio me da budem svoja – da putujem, radim i rastem. To je ono što mi najviše znači. Uspješan brak, po meni, temelji se na slobodi i međusobnom poštovanju", rekla nam je Nevena, a više o tome možete pročitati OVDJE.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Domet im je 500 kilometara i vide sve: Ovi radari imaju umjetnu inteligenciju koja zna i kad ptica preleti