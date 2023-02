Popularni modni stilist i društveni kritičar Neven Ciganović Cigi ne ostaje dužan nikome na domaćoj sceni, njegovi komentari na društvenim mrežama i izvan njih uvijek odjeknu medijima, ali i u glavama onih kojima su ti komentari upućeni.

Mi smo ga za Net.hr pitali kako komentira "dramicu" koju je nedavno imao sa Zsa Zsaom, što iskreno misli o Ivani Knoll te kako kao bračni par doživljava Petra Grašu i Hanu Huljić. Osim toga, Cigi nam je ispričao ponešto i o svojim plastičnim operacijama, te se osvrnuo i na Instagram profil Marka Grubnića.

NET.HR: Što se to dogodilo između vas i Zsa Zse? Vi ste joj "spustili" u komentaru, a onda je ona objavila poduži "hejterski" tekst. Što mislite o njezinom potezu? Mislite li da biste joj jednog dana, nakon ovoga, pristali biti stilist da vas zamoli?

Neven: Što se tiče Zsa Zse, moja namjera komentarom na članak vezan za njene prišteve nije bila da joj "spustim", ali činjenica je da nisam zadnjih godina naišao na tekst u kojemu ona govori o svojoj glazbi, već samo o svojem "problemu".

Što se pak tiče njenog "hejta" upućenog meni, žao mi je da moj komentar nije shvatila kao konstruktivan, pa da je vrijeme koje je potrošila na dizanje postova o meni te pozivanjem svojih "fanova" na moj linč, pod krinkom lažnog morala, prizivajući ih da mi šalju srca, mogla je bolje iskoristiti pozivajući razne producente da joj šalju pjesme ne bi li možda u skoroj budućnosti napokon iznjedrila neki hit.

Što se pak tiče naše eventualne suradnje vezano uz stajling, ja sam uvijek otvoren za sve opcije, ali mislim da ona spada u one pjevače koji misle da sve mogu i znaju sami. Jer vjerojatno si tako biraju i pjesme - zato su tu gdje jesu i osuđeni su pričati o svojim "prištevima", a ne o glazbi.

NET.HR: Nika Turković pa Zsa Zsa, vi samo o hitovima. Tko je za vas baš pjevačica, dajte nam neko vaše omiljeno ime?

Neven: Niku Turković također znam samo kao bivšu djevojku Matije Cveka, a za kojeg sam pak čuo jer je napokon ubrao hit duet s Eni Jurišić, do tada sam znao za njega samo kao "event" pjevača.

I Nika i Zsa Zsa su na našoj sceni prisutne jer se konstantno motaju po nekim javnim događajima, no na događajima ih ne viđamo zbog njihove ogromne popularnosti, već zato što očito imaju vremena obilaziti iste i organizatorima su lako dostupne.

A kad me pitate tko je za mene THE pjevačica, njih vrlo rijetko možete vidjeti po javnim događajima, one se bave svojom glazbom, ili uživaju u uspjehu, odnosno hitova. Osim stare garde poput Tereze Kesovije, Gabi Novak, Jasne Zlokić, Zorice Kondže i da ih sve ne nabrajam to su Severina i Jelena Rozga, ali i Maja Šuput i Lidija Bačić koje se ne stignu naslikavati po događajima - jer imaju koncerte.

NET.HR: Mislite li da današnja glazbena mladež ne zna kako se pokazati u šoubiznisu, što je sve potrebno da bi jedna pjevačica imala "cijeli paket"?

Neven: Da bi netko imao cijeli paket, ono osnovno je da posjeduje određenu karizmu i energiju, zatim dolazi izgled, pa slijedi ambicija i tek na kraju dobar glas može pomoći, ali nije presudan. Uz sve današnje mogućnosti obrade vokalnih sposobnosti bitan je možda sluh, ali ni on nije bitan. Ako imate volju, želju i ovo sve što sam prvo nabrojio sve drugo se može usput naučiti.

NET.HR: Dosta o glazbi i hitovima. Među prvima ste u Hrvatskoj imali silikone u usnicama, kako ste se odlučili krenuti putem plastične kirurgije?

Neven: Ja sam o svojim zahvatima pričao od samog početka, tako da sam i nebrojeno puta spomenuo da sam u to krenuo kako bih ispravio jedan ožiljak na usni, te mi se u tom trenutku svidio taj ”napumpani” izgled.

Nakon nekog vremena kad mi se to više nije sviđalo, taj silikon sam izvadio. S obzirom na to da sam to radio u ranoj mladosti, tada stvarno nisam imao strah ni od čega, između ostalog i boli. Nisam previše razmišljao hoće će li mi se to kasnije sviđati, ali kao što sam spomenuo, kad mi se prestalo sviđati, napravio sam novu korekciju.

NET.HR: Možete li nam objasniti kako funkcionira "stanje uma" osobe koja odluči da će većinu toga na sebi promijeniti? Je li vam zvijezda vodilja bila nezadovoljstvo vlastitim izgledom, je li to nekakav poseban adrenalin prije/poslije operacije?

Neven: Kad kažete stanje uma, to odmah insinuira na postavljanje neke dijagnoze. Ali ja ne bježim od toga, to nezadovoljstvo svojim izgledom nazivaju body dismorfijom, odnosno čak i nekom vrstom ovisnosti.

Ja sam u tu cijelu priču krenuo kako bih ispravio nešto što mi je smetalo, ali ne u mjeri da bi mi stvaralo kompleks već iz čisto estetskih razloga. Nakon drugog zahvata, ja sam si postavio jasnu sliku kako želim izgledati i trudio sam se dostići taj cilj.

Sada sam zadovoljan sobom. Ne težim više nikakvim promjenama, jedino na čemu sada radim je pokušati zaustaviti proces starenja, uz pomoć neinvazivnih metoda i brige o svom licu i tijelu.

Ako se u budućnosti pojavi želja i potreba za nekim novim zahvatom, neću oklijevati ni sekunde, jer zaista ne marim nimalo što drugi ljudi misle o mom izgledu. Meni je najvažnije ono što ja vidim u svom ogledalu. Upravo iz tog razloga ne mogu shvatiti ljude koji me pokušavaju uvrijediti komentarima na osnovu njihova doživljaja mog izgleda, i da se s vremenom već nisu naučili da su takvi komentari meni poput propuha.

NET.HR: Kako komentirate brak Petra Graše i Hane Huljić? Nekoliko su se puta pojavili zajedno u javnosti, jesu li vam izgledali zaljubljeno i kakvu su vam imali vibru?

Neven: Iskreno, meni taj brak djeluje kao neki ugovoren aranžman dirigiran od Huljića. Petar mi nije ništa manje nesretnije izgledao ni pored Danijele Martinović nego što mi sada djeluje ludo zaljubljen s Hanom.

Ona mi u svemu tome djeluje potpuno nezainteresirano i kao da mora odraditi to nešto, pojaviti se negdje u njegovu društvu. Baš zbog toga uvijek djeluje pomalo infantilno. Imam osjećaj da je Hana puno bila sretnija dok se družila sa svojim prijateljicama, a i Petar puno sretnije djeluje kad se druži sa svojim kumom i prijateljima. Ali to je samo moja percepcija iz priloženih fotografija, zaista se nadam da su oni istinski sretni i zaljubljeni.

NET.HR: O Ivani Knoll ste u više navrata rekli što mislite, osvrnuli ste se na njezine jastučiće ispod tajica i zategnuti korzet. Biste li joj predložili poneki estetski zahvat?

Neven: Vidite, meni je krivo što su iz mojih komentara ljudi dobili totalno krivi doživljaj o mom mišljenju o Ivani Knoll. Upravo suprotno, ja o Ivani imam super mišljenje, smatram da ta cura ima apsolutno sve adute kako bi postigla međunarodni uspjeh. Odnosno, u njoj je spoj svega što je potrebno za takav uspjeh.

Ona ima karizmu, odličnu energiju, vrlo je pozitivna, pristupačna, svoj izgled koji može i ne mora vam se svidjeti - iskoristila je maksimalno. Zbog svoje visine, dugih nogu i prekrasne kose jako je atraktivna, sve svoje mane pretvorila je u svoje prednosti.

Često nailazim na komentare kako je ona bezveze, da mi imamo 100 puta zgodnijih cura pa nam je ona glupkasta, pa previše provokativna, stalno joj se traže neke mane.

Nitko ne razmišlja da se kod nas već desetljećima nije pojavila slična osoba koja je plijenila toliku pažnju svjetskih medija, ja mislim da se u tolikoj mjeri jedino pisalo o nekim našim sportašima i predsjednici Kolindi Grabar Kitarović. A moram i pohvaliti Ivanu glede mog trolanja nje, to jest da je svjesna mog mišljenja o njoj i da zna da u njemu nema nikakve zle namjere.

NET.HR: Jeste li ikada uživo vidjeli Branku Grubnić? Što biste promijenili na Instagram fotografijama Marka Grubnića?

Neven: Branku Grubnić sam vidio jednom uživo prije jako puno godina dok sam bio u prijateljskom odnosu s Markom. Ta žena je tada bila vrlo lijepa i vjerujem da je i sada lijepa, ali znam da nema apsolutno nikakve veze s izgledom koji se prezentira na njihovim društvenim mrežama. S obzirom na to da znam dosta o estetskoj kirurgiji, dobro se sjećam da ona nikako nije imala bazu za ovakav rezultat koji sad prikazuju.

Što se pak tiče Markova Instagram profila, moram priznati da na fotografijama ne bih apsolutno ništa mijenjao. Taj profil doživljavam kao neki znanstveno-fantastični strip s elementima horora, i kao takav mi je vrlo zabavan i inspirativan za daljnje trolanje.

NET.HR: Otvoreno na Instagram profilu držite link OnlyFansa, kako se može živjeti u Hrvatskoj od zarade na takvoj jednoj platformi? Koliko "zločesto" biste ocijenili vaše sadržaje tamo od 1 do 10?

Neven: Kao i u svemu drugome vrlo sam transparentan i u pogledu svog OnlyFans profila. Napravio sam ga da bih na njega mogao stavljati sadržaj koji druge društvene mreže ne prihvaćaju zbog svojih restrikcija. Kada govorimo o zaradi, vjerujem da ima ljudi koji mogu zaraditi neki pristojan novac, ali zarade kojima se pojedinci bahate su daleko od prave istine.

U početku se na toj platformi stvarno dosta zarađivalo, no s dolaskom korone i lockdowna, konkurencija je nenormalno narasla pa su i te zarade postale puno skromnije. Što se tiče mojega sadržaja, njegova eksplicitnost ovisi o svačijoj percepciji, ne smatram da je spolovilo ili stražnjica neka "velika stvar" ili tabu, tako da ako svoj sadržaj moram postaviti na tu neku ljestvicu ”zločestoće", onda bi to bila recimo ocjena šest.