Sarah Seifert toliko je dobra u "miješanju stražnjice", odnosno u twerkanju da je njezin video jednom prilikom podijelio i slavni pjevač Sean Paul. Vukovarka često objavljuje seksi fotografije, ali i snimke na koje nitko ne može ostati ravnodušan.

Sarah je za Net.hr progovorila o drugoj strani plesnog posla, kako se zaljubila baš u twerkanje te je li ikada dobila kakvu nemoralnu ponudu.

NET.HR: Sarah, odakle ljubav prema twerkanju, kada ste odlučili da je to vaša karijera?

SARAH: Ljubav prema plesu imam još od malih nogu, twerk me natjerao da kroz njega zavolim svoje tijelo, i on me je u početku izbavljao iz depresije. Kada sam ga izvodila ,nekako sam pronašla sebe. I kada god sam osjećala da sam loše, samo sam pustila glazbu i krenula plesati, to me je spasilo. I nekako kroz sav taj put sam shvatila da želim napraviti karijeru od toga.

NET.HR: Što na vaše zanimanje kažu vaši roditelji, prijatelji? Tko vam je najveća podrška, a tko najmanja?

SARAH: Teško je s ovim poslom osjetiti podršku, jer nitko ne zna kakve vizije ja imam u glavi. Oni vide ples stražnjicom, a ja vidim stvari koje znam da mogu postići s time. Ipak, razumijem bližnje, pogotovo majku. Ona se brine najviše kada idem po nastupima i kad putujem daleko od kuće. Ali pomirila se s tim jer osjeti i ona koliko volim ovo, i koliko nisam spremna odustati.

Nedavno sam se vratila šepajući, zamotane, krvave noge nazad doma i majka je samo rekla 'joj kćeri što si radiš ovo'. Imala sam nezgodu gdje mi se staklo zabilo u nogu i oštetilo mi venu. I kada smo se vratili iz bolnice, mama me pitala kao 'ti sada pretpostavljam nećeš više nastupati mogla si iskrvariti'. Na što sam ja rekla da neću odustati zbog ovoga. Idem dalje.

Svaki normalan čovjek bi odustao i rekao nije ovo za mene, mogla si umrijeti. Jer sam krvarila dosta i stvarno sam bila uplašena. No ja sam toliko luda za ovim i ako nisam odustala prethodnih 8 godina neću ni sada.

Da se razumijemo, nije da želim toliko nastupati po klubovima, već mene drži cilj kojega želim ostvariti, a jedino klubovi omogućuju da budem bliže tom cilju (financijski). Tako da majka koliko god ne voli ovo, podržava me jer zna da sam najsretnija dok plešem, samo da se zna, ona mi je šivala prvi kostim za twerk.

SARAH: To mi je pokazatelj da duboko u sebi podršku pruža koliko i ostatak familije. Tetka mi je naslikala na platnu stražnjicu s twerk natpisom koja mi je visila u staroj sobi u Vukovaru, a najmanja podrška ne znam tko bi bio, možda tako zvani "prijatelji". Familija je uvijek tu, ali kroz ovaj put "slave" sam izbacila dosta ljudi koji su glumili prijatelje, tako da za sada imam mali krug od par njih i oni me podržavaju jer su u sličnom poslu.

NET.HR: Jeste li se ikada sramili twerkati u javnosti, kako je to bilo u početku, a kako je danas?

SARAH: Ajme ne (smijeh), meni je to zabavno. Nekad putujem i u glavi smišljam koreografiju i kao ajme moram to snimiti,i onda krenem snimati se po aerodromu, autobusnom, gdje god uhvatim priliku (smijeh). Na početku me je bilo sramota, jedino onaj prvi nastup u klubu poslije jednog showa, nisam znala što očekivati, kako plesati, koliko setova, pa sam se posramila. A sto ću dijete od 17 godina, ne krivim se. Ali poslije toga ne, zabavno je.

NET.HR: Snimili ste nekoliko videa s kolegicom u nekima od shopping centara, kako ljudi reagiraju kada vas vide kako atraktivno "miješate stražnjicom" na javnom mjestu?

SARAH: S kolegicom sam plesala na aerodromu u Beču, dok smo čekale drugi let. Nas nije ništa doticalo, jer dok plešemo zaboravimo gdje se nalazimo. Na videu smo vidjele reakcije pa smo se smijale. Ali u principu nisu reagirali kao da prvi put tako nešto vide, neki su prošli,nisu ni pogledali nas, a neki su se smješkali.

NET.HR: Idete li na neke dodatne tretmane, jeste li se kada podvrgnuli tretmanu podizanja stražnjice?

SARAH: Ne idem, i ne. Jedini način dizanja stražnjice je trening.

NET.HE: Jeste li imali ikakve estetske zahvate na licu ili ostatku tijela? Što općenito mislite o tome?

SARAH: Nisam, prirodna sam sva. Nemam ništa protiv onih koji to žele i mogu, neka rade. Njihovo tijelo, njihov izbor. Tko sam ja da osuđujem. Ali ja nekako ne bih.

NET.HR: Jeste li pronašli svoju srodnu dušu? Kako on gleda na vašu karijeru?

SARAH: Danas kada plešeš ovo što ja plešem, odmah dobivaš titulu 'lake' cure. I onda privučem muškarce koji me ne smatraju za ozbiljno pa mi se nekako ne da prilika da me se upozna, jer se misli u startu da želim isto što i oni na temelju moga posla i sadržaja kojeg objavljujem. I tu nastaje nesporazum u većini situacija gdje naletim na likove za zabavu, a ja vjerovali ili ne, nisam za zabave. Stoga, srodna duša će doći, a za sada kao i duže vrijeme sam totalno prepuštena poslu i godi mi samoća sada trenutno, jer nemam baš vremena za veze i momke.

NET.HR: Koga biste od domaćih političara ili pjevača naučili twerkati? Zašto?

SARAH: Tko god želi, naučit ću ga. Nemam određeno nekoga. Možda Martinu Tomčić (smijeh), šalim se.

NET.HR: Kako smišljate koreografije? Koliko osnovnih pokreta ima twerkanje? Treba li talent za to ili može svatko twerkati?

SARAH: Twerk koreo radim većinom na brazilian twerk pjesme, gdje su najčešći pokreti izolacije, i bazični shake. A miješanje twerka i dancehalla sam radila za koncert s kolegicom, pa smo uglavnom smislile koreo vrlo brzo jer kad smo nas dvije nekako je sve lakše.

I ne treba talent, treba samo trening. Twerk ima 2 osnovna pokreta koji se najčešće prakticiraju, jiggle i basic shake.

NET.HR: Držite satove za twerkanje, ima li muškaraca koji žele naučiti ovaj ples?

SARAH: Vodim ponekad satove twerka u Zagrebu. Na zadnji sat u 12. mjesecu je došao jedan dečko. Bilo nam je super, jako sam sretna što su odvažni i žene i muškarci.

NET.HR: Koliko ste dosad žena, a koliko muškaraca naučili "miješati stražnjicom" u Hrvatskoj?

SARAH: Ne brojim, bilo je dosta cura na satovima. I javnim i privatnim. Muškarca samo tri. Jedan je došao na sat, a ostala dva sam učila privatno, jer se nisu htjeli pokazivati u javnost.

NET.HR: Može li se od twerkanja dobro živjeti dobro? Koji su vam najčešći angažmani? Zovu li vas kada domaći pjevači/pjevačice na svoje koncerte, u spotove? Kojemu domaćem izvođaču biste voljeli plesati na pozornici tijekom koncerta?

SARAH: Iskreno, može se sve dok daješ 100 posto od sebe u to, ja sam napravila grešku jer sam uzela pauzu, nisam bila u RH pa mi je publicitet pao. Čak sam htjela i nestati s društvenih mreža. Onda sam došla u Zagreb, i život mi se promijenio, upoznala sam toliko dobrih plesačica, i puno više prilika sam dobila za ples.

Plesala sam na koncertu Voyaga i Nuccija i nekako su mi se vrata širom otvorila poslije koncerta. Preokret, i onda poslije toga sam radila sezonu u Budvi i tamo sam upoznala većinu balkanskih pjevača, i plesala s njima to ljeto. Ja sam se praktički tek doselila u Zagreb, pa mi je sve nekako novo, godinu dana sam tu, a toliko toga se dogodilo dobrog.

Ali definitivno, najčešći su nastupi i snimanje spotova, trebaju uskoro izaći dva spota. Više ne nastupam solo, nego imam sa strane dvije cure još koje plešu. Tako da pripreme su u tijeku. Bit će show. Kod nas u Hrvatskoj nema puno izvođača kojima treba ovakva vrsta plesa, twerk ide najviše na trap izvođače, a mi ih imamo samo par. Neće me zvati sigurno Tony Cetinski da twerkam kod

njega u spotu, ili na koncertu. Voljela bih nastupati s Rastom, on mi je jedan od najdražih balkanskih izvođača.

NET.HR: Imate li OnlyFans? Ako ne, planirate li uskoro otvoriti profil?

SARAH: Pričala sam o ovoj temi dosta po Instagramu, ne da mi se ponavljati. Ništa protiv toga nemam, dosta ljudi to ima i tako zarađuju. Poštujem svakoga tko se na neki način bori.

NET.HR: Vaš talent i trud prepoznao je i Sean Paul, vidite li se u društvu američke elite, kao Ivana Knoll, jednog dana?

SARAH: On je jedna legenda (smijeh), pratimo se međusobno na Instagramu, obožavam ga. A za društvo, ne bih rekla da li se vidim ili ne, to će život i vrijeme pokazati pripadam li tamo. Naravno, voljela bih biti viđena široj publici izvan balkanskih država. Ali vidjet ćemo, tko zna. Nisam nikad mislila da će me Sean Paul uočiti pa se dogodilo, vrijeme je pokazalo svoje.

NET.HR: Kako reagirate na hejtere? "Mrze" li vas ili vole više žene ili muškarci? Jeste li imali neko neugodno iskustvo zbog twerkanja?

SARAH: Ne reagiram, što sam starija sve me više boli dupe, (da mi oprostite) svi smo drugačiji, ne mogu me svi voljeti niti želim da me svi vole. Uvijek će nekome zasmetati ovo što radim. To je sasvim uredu, ima svatko svoje mišljenje i drugačije poglede na svijet. Meni je najbitnije što ja želim i volim, jer ne žive oni moj život i ne plaćaju mi oni račune - nego ja.

Ne znam tko me mrzi ili voli više, muškarci ili žene. Ja znam da ja ne mrzim nikoga, i trenutno ne sjećam se neugodnih iskustava sada. Dok se gori bave boljima, bolji se bave sobom. Zato i jesu bolji.

NET.HR: Jeste li imali kakvih nemoralnih ponuda?

SARAH: Čak i ne, prije je znalo biti dosta toga. Sada se nekako to smirilo, ali vjerujem da svaka žena dobije u DM dnevno barem jednu nemoralnu ponudu, a kamoli plesačice.