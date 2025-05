Neven Ciganović o outfitima na Met Gali: 'Izgledalo je kao palačinke bez nadjeva'

Povodom ovogodišnje Met Gale razgovarali smo s modnim kritičarom Nevenom Ciganovićem, koji je i ove godine pomno pratio najpoznatiji svjetski modni događaj. Glavna tema večeri bila je "Vrt vremena" (The Garden of Time), no dizajnerske interpretacije posebno su se istaknule kroz naglasak na besprijekorno krojene komade odjeće i estetiku inspiriranu elegancijom crnačke muške mode s početka 20. stoljeća – poznatu kao black dandyizam. Kako kaže Ciganović, Gala je i ove godine donijela pregršt zanimljivih, ali i upitnih modnih izdanja.

"Sinoćnja Gala bila je uobičajeno zanimljiva. Bilo je svega – od lijepih kreacija i zanimljivih instalacija do previše ekscentričnih kostima i očekivane drame. To se i očekuje od Met Gale", rekao nam je.

Jedan od izdanja koje mu je posebno zapelo za oko bio je outfit koji nosio američki reper André 3000 (49) s instalacijom klavira na leđima.

"Podsjetio me na ovogodišnjeg estonskog predstavnika na Eurosongu, repera Tommyja Casha (33) koji redovito dolazi na modne revije s instalacijama, a jednom je na sebi nosio krevet i jastuk", rekao je Ciganović i dodao da je André 3000 pogodio temu jer se referirao na razdoblje Josephine Baker i jazz klubove u kojima je nastupala. Prisjetio se da je upravo Josephine Baker bila motiv mnogih uzvanika, uzevši u obzir njezinu ulogu u oblikovanju crnačke mode.

Foto: Profimedia Andre 3000

Neki su fulali temu...

S druge strane, pjevačica Shakira (48) nije pogodila temu.

"Izgledala mi je kao da je fulala godinu. Ovo njeno izdanje više podsjeća na prošlogodišnju temu 'Uspavana ljepotica' nego na black fashion", objasnio je.

Foto: Profimedia Pjevačica Shakira

Ni američka pjevačica Chapel Roan (27) po riječima Nevena Ciganovića nije pogodila temu:

"Izgledala mi je cool, ali više kao glam rock – nešto između Kissa i Abbe – nego kao hommage black kulturi."

Foto: Profimedia Chapel Roan

Jedna od onih koja je po njegovu mišljenju zaista pogodila temu, bila je američka pjevačica Lizzo (37).

"Izgledala je fantastično, kontrast crne i bijele često se koristi u povijesti crnačke mode, a ona ga je jako dobro iznijela. Svaka čast i na novoj figuri, no jedino što mi nije sjelo bio je taj previše otvoren dekolte – izgledalo je kao palačinke bez nadjeva", komentirao je bez zadrške.

Foto: Profimedia Pjevačica Lizzo

Kada je riječ o pjevačici Rihanni (37), iako je bila u skladu s temom, Neven Ciganović smatra da njezin outfit nije bio najsretniji izbor.

"Prevelik klobuk, široka ramena i kragna – sve to ju je 'progutalo'. Ima malu glavu i kada se na to doda još i kragna, ne izgleda dobro. Sličan problem imala je pjevačica i glumica Sabrina Carpenter (25). Te kragne im doslovno pojedu vrat, a kako su ionako niskog rasta, djeluju još sitnije", zaključio je.

Foto: Profimedia Rihanna

Foto: Profimedia Sabrina Carpenter

Ipak, izdvojio je koji su ga odjevni komadi velikih zvijezda posebno oduševili kao i koji su podbacili. U nastavku pogledajte koji su to.

Top komadi

Foto: Profimedia Jodie Turner Smith

Foto: Profimedia Lana Del Rey

Foto: Profimedia Kim Kardashian

Foto: Profimedia Janelle Monae

Foto: Profimedia Tessa Thompson

Foto: Profimedia Alton Mason

Flop komadi

Foto: Profimedia Dua Lipa

Foto: Profimedia Lupita Nyong'o

Foto: Profimedia Cynthia Erivo

