Još jedna pjevačica grupe ET, Lana Klingor Mihić, majka je tri djevojčice. Tijekom rođenja prve kćerkice Kiare, Lana je prolazila težak životni period jer je bila samohrana majka, no kasnije je upoznala Antu Mihića PR stručnjaka, sadašnjeg supruga, s kojim ima dvije kćerkice. "Odluka da budem samohrana majka bila je samo moja, prihvatila sam svoju odgovornost u tom trenutku i toj odluci prilagodila cijeli svoj život. Nema tu krivca, mi svi moramo snositi posljedice za svoje postupke. Odluka da rodim svoju Kiaru je moja najbolja odluka u životu.Svakako da je takva odluka podrazumijevala velike žrtve, no ja sam na njih bila spremna", rekla je Klingor Mihić jednom prilikom za Večernji list.