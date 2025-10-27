Bratu Mate Rimca nestao pas, nude veliku nagradu - 5000 eura. Digli i dronove

Antonio Rimac, brat poznatog poduzetnika Mate Rimca (37) objavio je da im je nestao pas Teddy i to pod sumnjivim okolnostima iz hotela za pse na području Jastrebarskog. Vlasnik psa, Antonio Rimac, izrazio je duboku zabrinutost i sumnju u službenu verziju događaja. Obitelj za bilo kakvu informaciju koja bi mogla dovesti do pronalaska Teddyja nudi nagradu od 5000 eura. Prema riječima njegova brata Antonija, pas je nestao dok je bio na čuvanju u hotelu:

''Rekli su nam da je Teddy nestao, no sumnjamo da ga je možda napao drugi pas'', izjavio je njegov brat Antonio za 24sata, a dodatnu sumnju izaziva činjenica da im vlasnici hotela ne dopuštaju uvid u snimke nadzornih kamera ni pristup dvorištu, iako hotel oglašava mogućnost video nadzora dostupnog vlasnicima.

U potragu uključeni dronovi i psi tragači

Iris Ban-Krošel iz udruge ANIMALEX – pravna zaštita životinja je za 24sata izjavila da bi vlasnik hotela mogao snositi novčanu kaznu zbog gubitka životinje, a u slučaju da nisu ispunjeni propisani uvjeti za rad, slijedi i prekršajna kazna do 7000 eura. Ako bi se utvrdilo da je došlo do mučenja ili smrti životinje iz nehaja, hotel bi mogao odgovarati i kazneno, što uključuje mogućnost zatvorske kazne do šest mjeseci.

Spomenuti medij piše da je od trenutka nestanka pokrenuta opsežna potraga u koju su uključeni dronovi i psi tragači, Teddy je u trenutku nestanka imao ogrlicu s imenom i kontakt brojevima vlasnika te se odaziva na svoje ime.

Apel građanima

Potraga za Teddyjem i dalje traje. Obitelj Rimac apelira na sve koji imaju bilo kakvu informaciju da im se jave, a nude i nagradu.

Svi koji mogu pomoći mogu se javiti na broj 091/584-4817.

