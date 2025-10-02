Nestao hrvatski DJ, policija ga traži već 10 dana, osvanula čudna poruka na njegovom Facebook-u

Već pet dana traje potraga za glazbenikom i producentom Daliborom Brkićem (47), poznatijim pod umjetničkim imenom DJ Mystic. Nestanak je prijavljen Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, a posljednji je put viđen prošle subote, u Bačićevoj ulici u Rijeci, gdje i živi.

Foto: Nestali.hr, Mup

Policija je objavila i njegov osobni opis: visok je 180 centimetara, ima smeđu kosu i oči, te je mršavije građe. U trenutku nestanka bio je odjeven u crne hlače i majicu, a na nogama je imao crne tenisice.

“U slučaju da posjedujete informacije o osobi s fotografije, molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr”, poručili su iz policije.

Iako se Dalibor još uvijek vodi kao nestala osoba na službenoj stranici Nestali.hr, dodatnu je pozornost izazvala objava koja se pojavila na njegovom Facebook profilu u srijedu navečer, oko 22 sata.

U toj je objavi pisalo: “Aloooo ljudi stanite širit gluposti, sve je ok”. Na poruke zabrinutih prijatelja i pratitelja, u komentarima se pojavila još jedna rečenica: “Ovo je bolesno, ne znam kako da zaustavim ovo”.

Zbog toga što je njegov nestanak i dalje službeno prijavljen, a policijska potraga traje, u slučaju da je navedene poruke doista objavio sam Brkić, poziva ga se da se osobno javi nadležnim službama kako bi se razjasnila situacija i obustavila potraga.

