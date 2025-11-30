Neočekivan potez Melanije Trump: Amazon već otkupio njezin projekt vrijedan 40 milijuna dolara

Melania Trump (55), bivša manekenka i Prva dama SAD-a, iznenadila je javnost pokretanjem vlastite produkcijske kompanije i najavom svog prvog velikog projekta. Iako su brojne slavne žene već krenule tim putem — poput glumice Reese Witherspoon (49), koja je pokrenula produkciju Hello Sunshine, te glumice Margot Robbie (35), vlasnice LuckyChap Entertainment — malo je tko očekivao da će se istim poslom početi baviti i Melania.

Radi na dokumentarcu za Amazon Prime Video

U veljači je otkriveno da Melania intenzivno radi na dokumentarcu koji priprema za Amazon Prime Video. Režiju potpisuje Brett Ratner (56), dok je Melania izvršna producentica zajedno s filmskim producentom Fernandom Sulichinom. No ispostavilo se da je to tek početak njezinih planova.

Osnovala produkcijsku kuću Muse Films

Prva dama odlučila je osnovati vlastitu produkcijsku kuću nazvanu Muse Films, a prvi projekt koji predstavljaju jest dokumentarac "Melania", nastao u suradnji s Amazon MGM Studiosom. Naziv kuće inspiriran je njezinim službenim kodnim imenom iz vremena dok je bila Prva dama tijekom prvog mandata Donalda Trumpa (79).

Dokumentarac o 20 ključnih dana

Najavljeno je da će film publici pružiti ekskluzivan pogled na dvadeset dana koji su prethodili inauguraciji Donalda Trumpa 2025. godine — i to iz Melanijine osobne perspektive. Amazon MGM Studios prepoznao je potencijal projekta te je za prava na film navodno izdvojio oko 40 milijuna dolara. Posebnu pozornost privukla je i informacija da je sam Jeff Bezos bio među uzvanicima na inauguraciji.

