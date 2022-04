Britanska kraljica Elizabeta je navodno zadužila garderobijerku Angelu Kelly da nosi njene nove cipele za nju dok ih ne razgazi, piše Mirror. Angela je u svojoj knjizi iz 2019. godine "The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe" potvrdila činjenicu da je nosi kraljičinu obuću. "Kraljica ima vrlo malo vremena za sebe te nema vremena za nošenje vlastitih cipela. S obzirom na to da nosimo istu veličinu, ovo ima najviše smisla", napisala je Angela. Uz to, kraljica većinu vremena nosi crne cipele na nisku potpeticu postolara Anello & Davide, koje navodno naziva "radnim cipelama".