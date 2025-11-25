Nenad Tatarinov prvi put u javnosti nakon razvoda: Promijenio imidž i pozirao u zagrljaju druge

Iako je godinama odbijao pridružiti se društvenim mrežama, Nenad Tatarinov (42), bivši suprug pjevačice Maje Šuput, početkom listopada je ipak otvorio Instagram profil, a isti i dalje koristi isključivo u poslovne svrhe. Tek devet njegovih objava potvrđuje da mu je društvena mreža ponajprije alat za prezentaciju rada u svijetu nekretnina – baš kao i posljednja fotografija koja je privukla pozornost.

Naime, Tatarinov je podijelio trenutak sa svečane dodjele godišnjih nagrada njegove agencije, na kojoj je nagrađen u kategoriji najviše prodanih i najskupljih nekretnina. Na fotografiji pozira uz atraktivnu plavušu u elegantnoj crnoj haljinici, dok u ruci drži kristalnu statuu – simbol uspjeha koji je ostvario tijekom godine.

"Hvala svim mojim klijentima na ukazanom povjerenju tijekom cijele ove godine", poručio je Nenad uz objavu, jasno dajući do znanja da mu je profesionalni put trenutno u fokusu više nego ikad.

Razvod je iza njega – i to se vidi

Ono što je mnogima odmah zapelo za oko jest Nenadov osvježeni izgled. Godinama je njegov zaštitni znak bila sijeda kosa i prosijeda brada, no čini se da je taj imidž ostavio u prošlosti. Na dodjeli nagrada pojavio se s tamnijom, uredno stiliziranom kosom, što mu je, prema reakcijama pratitelja, odlično pristajalo.

Odjeven u elegantne crne hlače, bijeli sako, košulju i crnu leptir-mašnu, izgledao je iznimno dotjerano i samouvjereno, a mnogi su primijetili da mu novo životno poglavlje itekako godi.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Čini se da je razvod od Maje Šuput (46) sada daleko iza njega, a Nenad je u potpunosti okrenut naprijed – uspješan, fokusiran i spreman na nove poslovne pobjede. Podsjećamo, baš kao i Nenad, i Maja je krenula dalje pa tako zadnjih nekoliko mjeseci uživa u druženju s 'Gospodinom Savršenim', 26-godišnjim Šimom Elezom.

