Nenad Ninčević o borbi za život: 'Odstranili su mi dio lijevog i desnog stopala'

Domaći autor i glazbenik Nenad Ninčević (54) otvorio je dušu o teškoj bolesti i operaciji u kojoj su mu odstranili dio oba stopala. Ninčević je jedan od najplodnijih domaćih autora s više od 2000 pjesama, ispričao je i kako je nastao njegov bend Hrvatske ruže koji je u samo dvije godine oduševio Hrvatsku.

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Hrvatska ruža u glazbenom svijetu

Ninčević i Antonio Maričević, članovi benda, gostovali su u Special Happy Showu na Happy FM-u. Otkrili su planove za duet sa Sestrama Palić i koncert u Areni Zagreb, kao i pjesmu o miru i ljubavi koja uskoro izlazi.

Foto: Josip Regovic/pixsell

Teška životna drama

"Te 2023. godine sam treći put u životu umirao. Dovezao sam se sam na Rebro s temperaturom 40, sepsom i gangrenom. Odstranili su mi dio lijevog i desnog stopala", ispričao je Nenad. Tijekom oporavka inspirirao ga je blaženi kardinal Stepinac, o kojem je napisao pjesmu „Kardinale“.

Glazba kao životni poziv

Također, Nenad je studirao građevinu, ali je glazba postala njegov životni poziv. Antonio je dodao da ih je sudbina spojila te da danas žive i rade kao velika glazbena obitelj.

