FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'UMIRAO SAM' /

Nenad Ninčević o borbi za život: 'Odstranili su mi dio lijevog i desnog stopala'

Nenad Ninčević o borbi za život: 'Odstranili su mi dio lijevog i desnog stopala'
×
Foto: Josip Regovic/pixsell

Nenad Ninčević o borbi za život 'Odstranili su mi dio lijevog i desnog stopala'

20.11.2025.
19:17
Hot.hr
Josip Regovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Domaći autor i glazbenik Nenad Ninčević (54) otvorio je dušu o teškoj bolesti i operaciji u kojoj su mu odstranili dio oba stopala. Ninčević je jedan od najplodnijih domaćih autora s više od 2000 pjesama, ispričao je i kako je nastao njegov bend Hrvatske ruže koji je u samo dvije godine oduševio Hrvatsku.

Nenad Ninčević o borbi za život: 'Odstranili su mi dio lijevog i desnog stopala'
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Hrvatska ruža u glazbenom svijetu

Ninčević i Antonio Maričević, članovi benda, gostovali su u Special Happy Showu na Happy FM-u. Otkrili su planove za duet sa Sestrama Palić i koncert u Areni Zagreb, kao i pjesmu o miru i ljubavi koja uskoro izlazi.

Nenad Ninčević o borbi za život: 'Odstranili su mi dio lijevog i desnog stopala'
Foto: Josip Regovic/pixsell

Teška životna drama

"Te 2023. godine sam treći put u životu umirao. Dovezao sam se sam na Rebro s temperaturom 40, sepsom i gangrenom. Odstranili su mi dio lijevog i desnog stopala", ispričao je Nenad. Tijekom oporavka inspirirao ga je blaženi kardinal Stepinac, o kojem je napisao pjesmu „Kardinale“.

Glazba kao životni poziv

Također, Nenad je studirao građevinu, ali je glazba postala njegov životni poziv. Antonio je dodao da ih je sudbina spojila te da danas žive i rade kao velika glazbena obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO:Kako je novinarka postala prasica, a saudijski princ osumnjičen za ubojstvo - fenomenalan tip

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'UMIRAO SAM' /
Nenad Ninčević o borbi za život: 'Odstranili su mi dio lijevog i desnog stopala'