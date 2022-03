Gost sinoćnjeg RTL Direkta bio je kritičar Nenad Korkut koji je na samom početku svog gostovanja izjavio kako bismo ovu dodjelu Oscara mogli smatrati dosadnom, u slučaju da nismo gledali prošlogodišnju.

"Prošlogodišnja je bila specifična, nije bila u Dolby Theateru, bila je nekako dislocirana. Pokušat ćemo ju zaboravit. Moram priznati da se Oscarima iz godine u godinu gubi elan, da ljudi koji ga rade uopće više nisu zainteresirani. Da nisu veliki zaljubljenici u film, kao da je neki zamor materijala", rekao je i dodao kako je očekivao da će se na Oscarima svakako više spomenuti Ukrajina, osobito nakon najave Mile Kunis.

"Vrlo su diskretno to napravili. Pokušavaju se nekako držati sa strane, što je u principu i pokazala ova šala i ovaj skandal. Možda i bolje da se nije pričalo o politici u smislu ovoga što je na kraju prevladalo i što će ostati, kao što je ostalo prije par godina da su krivo proglasili najbolji film. Više se nitko ne sjeća ničega osim toga, što je velika nepravda prema filmu koji je pobijedio", kaže Korkut koji je kao pobjednika prognozirao film "Šape pasje". Ipak, taj je film osvojio samo jednog Oscara, a imao je čak 12 nominacija.

Dotaknuo se i mode. Najviše ga se dojmila haljina Jessice Castain, za koju je rekao: "Super mi je kad se poklopi da žena koja dobije Oscara ima prekrasnu haljinu. Ipak je to scena koju će pamtit cijeli život. Stvarno je super pogodila i čak je uparila Oscara s haljinom. Bilo je i slažem se da je bilo jako sličnih dekoltiranih haljina u kojima su grudi bile potpuno vani, samo su bile djelomično pokrivene… Sestre Williams,i još neke, dobitnica nagrade za sporednu ulogu Ariana DeBose. Ali ipak su igrale a sigurno, nije bilo previše neukusnih kreacija, ali je isto tako bilo premalo 'wow' kreacija. Čini mi se da crveni tepih i produkcija Oscara, kao da posustaje s godinama ili sam ja postao prerazmažen", priznao je.

Ako je suditi po Korkutu, Billie Eilish je zasluženo dobila Oscara: "Bila je ovo pjesma bila apsolutni favorit. I moram priznati da druge pjesme nisam zapamtio dok sam slušao prijenos,a ovu sam jako dobro znam", rekao je.

Komentirao je i same voditelje.

"Ako ćemo se na ovakve šale ljutiti i ako će biti skandal nakon svakog prozivanja, a znate da je to voditeljima i zadatak, da se šale na nominiranje, izbor, da nas zabave i da nas nasmiju, u krajnjoj liniji moramo ostati tri i pol ili četiri sata budni, onda možemo izbaciti voditelje. Ja sam gledao puno rasprava danas da voditelji i puno gore stvari govorili, ako će biti u strahu da će ih netko ošamariti na sceni pred milijardu ljudi, ovo je doista bilo nedopustivo. Ovaj problem obitelji Smith je doista nešto skandalozno i mene naravno čudi njegova reakcija, ali još više Akademija koja nije reagirala i ostalih kolega koji su se pravili kao da se ništa nije dogodilo, 15 minuta nakon toga Will Smith je dobio Oscara i oni su se digli i pljeskali. Zar ćemo pljeskati nasilniku?", izjavio je komentirajući kako je osuda Akademije bila izrazito slaba.

Smatra kako je cijeli potez Smithovih bio izrazito licemjeran.

"Trebalo je osuditi pa da uvrijeđena žena primi tog Oscara na banalnu, dobro svakome od nas neka fora može bolje ili lošije leći. Ali oni su javne osobe koje zarađuju milijune i žive javni život, pogotovo par Smith koji je vrlo javan, fluentan seksualni život, otvorenom braku, djecu koje su od rana pustili u medije. Sad pričati o privatnosti i uvjerljivosti je doista licemjerno. Imate hollywoodske zvijezde za čiju djecu ne znate, ni kako izgledaju ili kako se zovu, pa razumijem da oni štite svoju privatnost. Ali ovakva reakcija od osoba koje su stalno ljubile medije, e onda možeš očekivati tako nešto. Moraš podnijet ako si došao na takvu manifestaciju i takva si zvijezda, tad će te netko malo i podbost", rekao je Korkut te dodao kako Will uopće nije zaslužio taj kipić.

"Sjetimo se samo šale Ricky Gervaisa na Zlatni globus, njega bi doslovno trebali cipelariti i masovno izaći na scenu. Whoopi Goldberg i njezine kolegice danas su imale okrugli stol i rekle su da su imale puno neukusnije šale i pitanje je kako ćemo dalje gledati na to. S obzirom na to kako je Akademija reagirala, nije se ispričala ni Chris Rocku. I onda u licemjernom i vrlo patetičnom govoru govori kako je on s bogom i neki mirotvorac. Po meni potpuno bizarno i nedopustivo. Taj film je bio uopće najlošiji u konkurenciji od deset. Svatko tko je pogledao 'Šape pasje' Benedicta Cumberbatcha ili 'Tick, Tick…Boom!' Andrew Garfielda vidjet će koliko su ti filmovi složeniji, s kompleksnijim ulogama te su svakako zavrijedili više. On je svog Oscara zavrijedio zahvaljujući svojoj slavi i slavi sestara Williams koje su u prvom planu tog filma", rekao je Korkut.