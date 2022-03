Nagradu za najbolji film na ovogodišnjem Oscaru dobio je film Coda, Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu dobila je Jessica Chastain, a za najbolju glavnu mušku Will Smith.

Dodjela Oscara ove godine ponovno se održala u slavnom hollywoodskom Dolby Theatreu u Los Angelesu, ali s manjim brojem gostiju, njih oko 2500, te s ponovnim dolaskom zvijezda na crveni tepih.

Za skandal na dodjeli pobrinuo se Will Smith koji je na pozornici ošamario Chrisa Rocka.

U utrku za Oscara s najviše nominacija, 12, ušao je Netflixov crni vestern "Šape pasje", slijedila je "Dina" s deset te "Belfast" i "Priča sa zapadne strane" s po sedam nominacija.

"CODA" najbolji film

Film "CODA" osvojio je Oscara za najbolji film, za najbolju režiju nagrađena je Jane Campion za film "Šape pasje", a najboljim glumcima proglašeni su Jessica Chastain i Will Smith.

Nakon Oscara za mušku sporednu ulogu i za adaptirani scenarij, obiteljska drama o gluhim osobama "CODA" redateljice Siân Heder osvojila je i Oscara za najbolji film.

"Doista želim zahvaliti Akademiji što je prepoznala film o ljubavi i obitelji u ovim teškim vremenima", rekao je producent Patrick Wachsberger.

Film, koji u nazivu nosi skraćenicu CODA za "djecu gluhih odraslih osoba", govorio o djevojci Ruby, kćeri gluhih roditelja, koja pokušava pomoći obitelji u poslu pokušavajući se pritom baviti glazbom.

U kategoriji najboljega filma bili su nominirani i filmovi "Belfast", "Ne gledaj gore", "Drive My Car", "Dina", "Kralj Richard", "Licorice Pizza", "Ulica noćnih mora", "Šape pasje" i "Priča sa zapadne strane".

Jane Campion Oscar za najbolju režiju za film "Šape pasje"

Osvojivši Oscara za režiju filma "Šape pasje" Novozelanđanka Jane Campion postala je treća žena, nakon Kathryn Bigelow i Chloe Zhao, koja je dobila tu nagradu.

"Volim režirati jer je to čin dubokoga uranjanja u priču", rekla je Campion primajući nagradu. "Drago mi je da nisam sama", dodala je i zahvalila ekipi filma i glumcima.

Campion je ujedno i prva žena dvaput nominirana za Oscara za najbolju režiju. Prvu nominaciju dobila je za "Piano" 1993. godine, za koji je osvojila i Oscara za originalni scenarij.

Film "Šape pasje" vestern je snimljen po romanu Thomasa Savagea iz 1967., u kojemu Benedict Cumberbatch glumi okrutnoga vlasnika ranča u Montani 1925. Uz njega u filmu glume Kirsten Dunst, Jesse Plemons i Kodi Smit-McPhee, koji su bili nominirani za Oscare za sporedne uloge.

Film je bio nominiran i za najbolji film, glavnu mušku ulogu, adaptirani scenarij, originalnu glazbu, scenografiju, fotografiju, montažu i zvuk.

Uz Jane Campion za najbolju režiju bili su nominirani i Paul Thomas Anderson za film "Licorice Pizza", Kenneth Branagh za "Belfast", Ryusuke Hamaguchi za "Drive My Car" i Steven Spielberg za "Priču sa zapadne strane".

Najbolja glumica Jessica Chastain za film "Oči Tammy Faye"

Jessica Chastain nagradu je osvojila za ulogu u filmu o biografskoj drami o pjevačici i televizijskoj propovjednici Tammy Faye Bakker u režiji Michaela Showaltera.

Za Chastain je ovo bila treća nominacija, nakon onih za sporednu ulogu u filmu "Tajni život kućnih pomoćnica" te za glavnu ulogu u filmu "Zero Dark Thirty".

Uz nju su za najbolju žensku ulogu nominirane su bile i Olivia Colman za film "Mračna kći", Penélope Cruz za "Paralelne majke", Nicole Kidman za "Being the Ricardos" te Kristen Stewart za "Spencer".

Film je dobio i Oscara za šminku i frizuru, a uz njega su nominirani bili i "Coming 2 America", "Cruella", "Dina", "Kuća Gucci".

Willu Smithu Oscar za glavnu mušku ulogu

Will Smith osvojio je svojeg prvog Oscara za glavnu ulogu u filmu "Kralj Richard", u kojemu glumi oca teniskih zvijezda Serene i Venus Williams.

"Želim se ispričati Akademiji. Želim se ispričati ostalim nominiranima", rekao je Smtih, koji je nekoliko trenutaka prije proglašenja na pozornici ošamario Chrisa Rocka koji se našalio na račun Smithove žene, no nije se ispričao i Rocku.

Film je u utrku za Oscare ušao sa sedam nominacija - za najbolji film, glavnu mušku ulogu, sporednu žensku ulogu, originalni scenarij, montažu i najbolju pjesmu.

U kategoriji glavne muške uloge bili su nominirani i Javier Bardem "Being the Ricardos", Benedict Cumberbatch "Šape pasje", Andrew Garfield "Tick, Tick… BOOM!" i Denzel Washington "Tragedija Macbetha".

Oscari za scenarij Kennethu Branaghu i Siân Heder

Glumac i redatelj Kenneth Branagh dobitnik je Oscara za najbolji originalni scenarij za film "Belfast", Siân Heder za najbolji adaptirani scenarij za film "CODA", a filmu "Dina" Oscari i za montažu, glazbu i scenografiju. Kenneth Branagh Oscara za originalni scenarij dobio je za film "Belfast", film o obitelji usred sukoba u Sjevernoj Irskoj kasnih šezdesetih u kojemu glume Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds i Colin Morgan Film je nominiran je u ukupno sedam kategorija - za najbolji film, režiju, sporednu mušku i žensku, originalni scenarij, pjesmu i zvuk.

U ovoj kategoriji nominirani su bili i "Ne gledaj gore" scenarista Adama McKaya i Davida Sirote, "Kralj Richard" Zacha Baylina, "Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona, "Najgora osoba na svijetu" Eskila Vogta i Joachima Triera.

Siân Heder Oscar za najbolji adaptirani scenarij

Siân Heder dobitnica je Oscara za najbolji adaptirani scenarij za film "CODA", film o životu u zajednici gluhih.

Uz nju, u kategoriji najboljeg adaptiranog scenarija nominirani su bili i Ryusuke Hamaguchi i Takamas Oe za film "Drive My Car" po kratkoj priči Harukija Murakamija, Jona Spaihts, Denis Villeneuve i Eric Roth za "Dinu", po romanu Franka Herberta, Maggie Gyllenhaal za film "Mračna kći" po romanu Elene Ferrante, Jane Campion za "Šape pasje" po romanu Thomasa Savagea.

Najbolja pjesma Billie Eilish "No Time to Die"

Oscara za najbolju pjesmu dobila je pjesma "No Time To Die" Billie Eilish i Finneasa O'Connella te je tako treću godinu za redom tu nagradu dobila pjesma iz filma o Jamesu Bondu.

Nominirani su bile i pjesme "Be Alive" iz filma "Kralj Richard" – glazba i tekst Dixson i Beyoncé Knowles-Carter, "Dos Oruguitas" iz animiranog filma "Encanto: Naš čaroobni svijet" – glazba i tekst Lin-Manuel Miranda, "Down to Joy" iz filma "Belfast" – glazba i tekst Van Morrison, "Somehow You Do" iz filma "Four Good Days" – glazba i tekst Diane Warren

Najbolji dugometražni dokumentarni film "Summer of Soul"

Američki film "Summer of Soul (… or When the Revolution Could Not Be Televised)" osvojio je Oscara za najbolji dokumentarni film.

Film redatelja Ahmira "Questlovea" Thompsona govori o kulturnom festivalu u Harlemu 1969. godine

U toj su kategoriji bili nominirani i filmovi "Ascension" (Jessica Kingdon), "Attica" (Stanley Nelson i Traci A. Curry), "Flee" (Jonas Poher Rasmussen) i "Writing With Fire" (Rintu Thomas i Sushmit Ghosh)

Oscari za montažu, glazbu i scenografiju za "Dinu"

Nakon Oscara za fotografiju, vizualne efekte i zvuk, film "Dina" dobio je i one za montažu, glazbu i scenografiju.

U kategoriji najbolje montaže bili su nominirani "Ne gledaj gore", "Kralj Richard", "Šape pasje" i "Tick, Tick… BOOM!".

Uz "Dinu" u kategoriji najbolje glazbe konkurirali su "Ne gledaj gore", "Encanto", "Paralelne majke" i "Šape pasje".

Za najbolju scenografiju nominirani su bili i "Ulica noćnih mora", "Šape pasje", "Tragedija Macbetha" i "Priča sa zapadne strane".

Oscar za najbolju sporednu mušku ulogu Troyu Kotsuru

Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu dobio je Troy Kotsur za ulogu u filmu "CODA", japanski film "Drive My Car" najbolji je međunarodni film, a najboljim animiranim filmom proglašen je "Encanto".

Troy Kotsur, kojemu je ovo prva nominacija za Oscara, nagrađen je za ulogu Franka Rossija, gluhoga oca tinejdžera Rubyja koji pokušava pomoći obitelji u poslu pritom se baveći glazbom.

Film "CODA", što je kratica za "djecu gluhih odraslih osoba", nominiran je i u kategorijama za najbolji film i najbolji adaptirani scenarij. "Prekrasno je biti ovdje, na ovom putovanju. Ne mogu vjerovati da sam ovdje", rekao je Kotsur, prvi gluhi muškarac koji je osvojio Oscara. "Posvećujem nagradu zajednici gluhih, zajednici CODA i zajednici hendikepiranih. Ovo je naš trenutak", rekao je Kotsur.

Uz Kotsura nominirani su bili i Ciarán Hinds za ulogu u filmu "Belfast", J.K. Simmons za "Being the Ricardos" te Jesse Plemmons i Kodi Smit-McPhee za "Šape pasje".

Najbolji međunarodni film japanski "Drive My Car"

Japanski film "Drive My Car" redatelja Ryusukea Hamaguchija, snimljen po kratkoj priči Harukija Murakamija, o redatelju višejezične produkcije "Ujaka Vanje" u Hirošimi koji se pokušava oporaviti od ženine smrti. Film je nominran i za najbolji film, adaptirani scenariji i režiju.

U kategoriji međunarodnoga filma nominirani su bili i danski animirani dokumentarac "Bijeg" , talijanska drama "Božja ruka" Paola Sorentina, buanski film "Lunana: A Yak in the Classroom" i norveška romantična komedija "Najgora osoba na svijetu", zadnji dio Oslo trilogije posvećene Oslu Joachima Triera.

Oscar za kostimografiju za film "Cruella"

Oscara za najbolju kostimografiju dobila je britanska kostimografkinja Jenny Beavan za film "Cruella".

To je jedanaesta nominacija i treći Oscar za Jenny Beavan, nakon onih za filmove "Soba s pogledom" i "Mad Max: Divlja cesta". U ovoj su kategoriji bili nominirani i Massimo Cantini Parrini i Jacqueline Durran za film "Cyrano", Jacqueline West i Robert Morgan za "Dinu", Luis Sequeira za film "Ulica noćnih mora" i Paul Tazewell za "Priču sa zapadne strane".

"Encanto", najbolji dugometražni animirani film

Oscar za najbolji dugometražni film dodijeljen je Disneyevu filmu "Encanto: Naš čarobni svijet", koji govori o kolumbijskoj djevojci Mirabel koja jedina u svojoj obitelji nema čudesne moći.

Film je nominiran i za najbolju pjesmu "Dos oruguitas" Lin-Manuela Mirande.

U kategoriji dugometražnog animiranog filma nominirani su bili i danski animirani dokumentarac "Bijeg" Jonaa Pohera Rasmussena, film "Luca" o odrastanju te filmovi "Obitelj Mitchell protiv strojeva" i "Raya i posljednji zmaj".

Najbolji kratkometražni animirani film je "The Windshield Wiper" Alberga Mielga i Lea Sancheza. Najboljim kratkometražnim igranim film "The Long Goodbye" (Dugi oproštaj) Aneila Karije i Riza Ahmeda.

Ariani DeBose Oscar za najnajbolju sporednu žensku ulogu

Oscar za najbolju sporednu žensku ulogu na 94. dodjeli nagrada Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti pripao je Ariani DeBose za ulogu u filmu "Priča sa zapadne strane", a film "Dina" osvojio je Oscare za najbolju fotografiju, vizualne efekte i zvuk.

Ariani DeBose osvojila je svojega prvog Oscara za ulogu Anite u remakeu klasičnoga mjuzikla "Priča sa zapadne strane", u režiji Stevena Spielberga.

Uz nju su bile nominirane i Jessie Buckley za ulogu u filmu "Mračna kći", Judi Dench za "Belfast", Kirsten Dunst za "Šape pasje" i Aunjanue Ellis za ulogu u filmu "Kralj Richard".

Oscar za fotografiju filmu "Dina"

Oscara za fotografiju dobio je australski snimatelj Greig Fraser za film "Dina".

U toj kategoriji bili i Dan Laustsen za "Ulicu noćnih mora", Ari Wegner za "Šape pasje", Bruno Delbonnel za film "Tragedija Machbetha" i Janusz Kaminski za "Priču sa zapadne strane".

Film Dina Denisa Villeneuvea osvojio je i nagrade za zvuk i vizualne efekte.

Najbolji kratkometražni dokumentarac "The Queen of Basketball"

Najboljim kratkometražnim dokumentarnim filmom proglašen je "The Queen of Basketball" Bena Proudfoota o košarkašici Lusiji Harris.

Nominirani su bili i filmovi "Audible", "Lead Me Home", "Three Songs of Benazir" i "When We Were Bullies"

Minuta šutnje za Ukrajinu na dodjeli Oscara

Svečana dodjela Oscara prekinuta je zbog minute šutnje za Ukrajinu, uz poruku na ekranima kojom se poziva na pružanje pomoći toj zemlji izloženoj ruskoj agresiji.

Na ekranima je emitirana poruka u kojoj se poziva na trenutak šutnje u znak "potpore narodu Ukrajine koji je trenutačno suočen s invazijom, sukobom i predrasudama unutar vlastitih granica".

U poruci se dodaje da su milijunima obitelji potrebni hrana, lijekovi i pitka voda, uz poziv gledateljima na slanje humanitarne pomoći.

"Pozivamo vas da pružite potporu Ukrajini, na koji god način možete", pisalo je u poruci uz hashtag #StandWithUkraine.

Svečanu dodjelu Oscara otvorile su tenisačice Venus i Serena Williams, o čijim počecima govori film "Kralj Richard", najavivši nastup Beyoncé i njezinu izvedbu pjesme "Be Alive" iz toga filma.

Domaćice ovogodišnje dodjele bile su Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Sykes.