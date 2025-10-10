Nenad Cvetko zauvijek u srcima publike: Dvije godine nakon smrti najdražeg Romea hrvatskog kazališta

Prije točno dvije godine, 10. listopada 2023., zauvijek nas je napustio Nenad Cvetko, cijenjeni hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac. Član ansambla Dramskog kazališta Gavella preminuo je u 53. godini nakon duge borbe s teškom bolešću. Vijest o njegovoj smrti tada je potresla hrvatsku kulturnu scenu, ali i brojne kolege i gledatelje koji su ga voljeli zbog njegove topline, iskrenosti i predanosti glumi.

Od “Romea” do “Stipe u gostima”

Rođen 27. prosinca 1969. u Zürichu, Nenad Cvetko rano je otkrio ljubav prema kazalištu. Akademiju dramske umjetnosti upisao je tek iz šestog pokušaja, što ga nije obeshrabrilo – naprotiv, taj put ga je oblikovao u upornog umjetnika koji nikad nije odustajao. Već kao student postao je dio ansambla kazališta Gavella, gdje je ostvario niz nezaboravnih uloga, uključujući i onu legendarnog Romea u Shakespeareovoj “Romeo i Juliji”.

Na televiziji ga se mnogi sjećaju po ulogama u serijama “Stipe u gostima”, “Odmori se, zaslužio si”, “Larin izbor”, “Na granici” i brojnim drugima. Glumio je i u filmovima “Ti mene nosiš”, “Narodni heroj Ljiljan Vidić”, “Nosila je rubac črleni” i “Glava velike ribe”. Publika ga je voljela i po toplom glasu koji je dao omiljenom liku dinosaura Reksa u sinkronizaciji animiranog hita “Priča o igračkama”.

Borac do kraja

Nenad je dvije godine prije smrti otkrio kvržicu na vratu, a ubrzo mu je dijagnosticiran karcinom glave i vrata. U jednom je trenutku ostao bez glasa, no unatoč svemu nije gubio nadu. “U vrijeme kad sam morao crpiti energiju koju nisam imao, pao sam na 35 kilograma... ali sve je ostalo sama pozitiva,” rekao je tada u jednom intervjuu.

Kolege su mu pomagale i podržavale ga u najtežim trenucima, a za njega je organiziran i humanitarni događaj “Knjiga za Cvetka” u kazalištu Trešnja.

Također, ostavio je iza sebe bogat umjetnički opus i generacije gledatelja koji ga pamte po njegovoj iskrenosti, duhovitosti i nevjerojatnoj energiji na sceni. Bio je, kako su ga kolege opisale, “najbolji Romeo hrvatskog kazališta”.

