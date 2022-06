VJEČNA LJEPOTICA / Nemoguće da ona ima 64 godine!? Michelle Pfeiffer očarala savršenom linijom i mladolikošću

Glumica Michelle Pfeiffer (64) sve je očarala kada se pojavila na premijeri serije "The First Lady" u Londonu. Ona je na sebi imala elegantnu usku crnu haljinu s kratkim puf rukavima. Michelle je pustila kosu da joj ležerno pada po ramenima i leđima, a na licu je imala lagani make-up svijetlih tonova koji je naglasio njenu prirodnu ljepotu i mladolikost. Iako je u sedmom desetljeću života, Michelle ima zavidnu figuru i tek pokoju boru na licu. Glumica se ponovo vratila snimanju nakon pet godina pauze te izgleda bolje nego ikada. Michelle se posvetila suprugu David E. Kelleyju i kćeri Claudiji te sinu Johnu, a angažmanom u seriji "The First Lady" opovrgnula je glasine da je otišla u mirovinu.