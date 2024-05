Ovogodišnji pobjednik Eurosonga, Švicarac Nemo (24) privukao je pažnju mnogih time što se deklarira kao nebinarna osoba (ne deklarira se kao muško ili žensko, već kao "oni"). Nemo je pozvao vlasti da priznaju treći rod, kako bi se nebinarne osobe osjećale prihvaćenima.

Foto: Profimedia

"U Švicarskoj ne postoji treći rod i mislim da je to u potpunosti neprihvatljivo. To moramo promijeniti. Moramo biti zastupljeni i u politici. Zaista je važno da se ljudi osjećaju prihvaćenima ", poručio je Nemo novinarima nakon što je pobijedio na Eurosongu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dogovor sastanka u tijeku

Na pitanje koga bi prvo pozvao nakon pobjede, Nemo je izjavio da želi razgovarati sa švicarskim ministrom Beatom Jansom (59) o pravima nebinarnih osoba. U srijedu je Jansov glasnogovornik rekao da je ministar spreman za sastanak, piše The Guardian.

Foto: Profimedia Predstavnik Švicarske na Eurosongu 2024. - Nemo

Švicarska vlada je prije otprilike 18 mjeseci odbila prijedloge za uvođenje opcije trećeg spola ili bez roda u službene evidencije, tvdeći da je rodna binarnost uvelike zastupljena u švicarskom društvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, brojni korisnici društvenih mreža nisu zadovoljni što je Švicarac Nemo odnio pobjedu s pjesmom "The Code" te smatraju da je cijeli Eurosong namješten.

Na Instagram profilu Eurosonga nedavno je objavljen video u kojem su brojni glazbenici imali zadatak odabrati kuglicu s imenom države za koju smatraju da će pobijediti na Eurosongu 2024. Svi su izabrali Švicarsku, a video je potaknuo veliku raspravu u komentarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nitko nije izabrao nekog drugog nego Švicarsku?", "To samo dokazuje da je politika umiješana", "Vrlo čudno. Svi misle isto", "Ovaj video pokazuje kako je Eurosong namješten", "Koliko su plaćeni?", "Dakle, bio je lažni pobjednik i prije finala! Hvala Eurosongu što je to još jednom potvrdio", "To je samo dobar pokušaj uvjeravanja ljudi da im se doista sviđa", nizali su se komentari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kako za idući Eurosong pronaći novog Lasagnu?