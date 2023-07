Glumica Eva Longoria (48) nedavno je otvorila dušu u intervjuu za "Not Skinny but Not Fat" voditeljici Amandi Hirsch te progovorila o nesigurnostima koje je imala u djetinjstvu.

Glumica je priznala kako je društveno prihvaćena ljepota njene majke i sestara samo snižavala njezino samopouzdanje. Eva se osjećala kao da je drugačija. Njezine sestre i majka su svijetlije, dok je ona uvijek bila tamnija.

"Moje sestre imaju prekrasne oči boje lješnjaka, a moja je majka Güera, što znači 'ona bijela'. Zovu je Tia Güera jer joj je koža toliko svijetla", objasnila je.

Longoria je otkrila kako su je u djetinjstvu nazivali 'pogrdnim' nadimkom, ali to nije imalo nikakvo negativno značenje. Među Latinoamerikancima je normalno nazivati se po boji kože.

"Mene su zvali La prieta fea, što bi značilo ružna, mračna", priznala je glumica.

Prisjetila se i trenutaka kada bi mnogi hvalili njezine sestre, a majku bi uvijek pitali: 'A tko je ova?', pritom misleći na Longoriu.

"Nisam bila lijepa i upravo sam zbog toga kad sam bila mlađa donijela odluku da ću ja biti ona zabavna. Mislim da je to stvarno pogodovalo mojoj osobnosti, no ne u smislu da sam znala da ću biti glumica, već jednostavno nisam dovoljno cijenila sebe", zaključila je.

