Ines Goda Forjan o tajni mladolikog izgleda: 'Više ću potrošiti na proizvode za njegu lica'

Ines Goda Forjan, poznato RTL-ovo lice koje ćemo gledati tijekom Svjetskog rukometnog prvenstvo od 14. siječnja na RTL-u i platformi Voyo, odlučila je s našim čitateljima podijeliti i svoje beauty tajne. U iskrenom razgovoru otkrila je koje proizvode i tretmane smatra neizostavnima u svakodnevnoj rutini, a njezina iskustva i savjeti dolaze kao odličan vodič za sve koji žele uskladiti ljepotu i užurbanost modernog i poslovnog života. Ines ne skriva da iza njezinog besprijekornog izgleda stoje pažljivo odabrani proizvodi, ali i zdrave navike koje njeguju tijelo i duh.

Kako izgleda vaša dnevna beauty rutina? Postoji li razlika između jutarnje i večernje?

Najviše pazim na hidratizaciju, izvana i iznutra. Jutarnja rutina je vrlo jednostavna – koristim samo kremu koja intenzivno hidratizira kožu i postiže uravnotežen i mat izgled. Navečer mi je najvažnije dobro očistiti lice i tu uvijek, bez iznimke, biram jedan nagrađivani set za dvofazno čišćenje. To je moj tim iz snova. Nakon toga obavezna je jedna ampula s najdivnijim i najmoćnijim serumima. Vjerujte mi, one su apsolutni game changer. Za kraj – krema. Koža je vidljivo zaglađenija, čvršća i elastičnija. Po potrebi reagiram i spontano dodam u rutinu još neki proizvod poput maske ili pilinga, ako mislim da mojoj koži u tom trenutku još nešto treba. Što sam starija, sve više pažnje posvećujem njezi kože lica i tijela. Imam rutine koje ne preskačem i apsolutno ih obožavam.

Što uvijek imate u kozmetičkoj torbici?

SPF kremu za lice, ampule, kremu za ruke i balzam za usne. Savršeno hidratizira i potiče zdrav izgled.

Izlazite li ikada bez šminke, ako da, kada i u kojim prilikama?

Kad radim, šminkam se svaki dan. I vjerojatno ju zbog toga izbjegavam u privatno vrijeme. Bez šminke sam kad god mi posao i obaveze to dopuštaju. Kad se bavim sportom, kad boravim u prirodi, kad sam na na slobodnom danu ili godišnjem odmoru. Ljeti puno češće izbjegavam šminku, a posebno uživam na putovanjima kad kožu lica pustim da se odmori i uopće se ne šminkam.

Foto: Ines Goda

Kako izgleda vaš dnevni, a kako svečani make-up?

Oni koji me poznaju, znaju da kod mene vrijedi – manje je više! Uvijek se šminkam potpuno isto. Nisam ljubiteljica pretjeranog make-upa tako da je prirodan look moj uobičajeni look za većinu prigoda. Puder, rumenilo, maskara, olovka za obrve i sjajilo za usne ili nude ruž. Kad sam u televizijskom studiju, na javljanju uživo ili imam neki važniji događaj, prepustim se u ruke profesionalaca. Nikad me nećete vidjeti da sama stavljam tuš, olovku ili sjenilo za oči ili pak umjetne trepavice.

Koji je najskuplji make-up proizvod u koji se kunete i uvijek ga imate?

Definitivno sam više skincare tip tako da ću uvijek više potrošiti na proizvode za njegu lica nego na make-up proizvode.

Foto: Vijesti.hr

Najdraži kozmetički tretman?

Hydrafacial. Jer dubinski čisti pore, polira površinu kože i uklanja grubu teksturu. Baš sam ga nedavno odradila u jednoj poliklinici i prezadovoljna sam. Rezultati su vidljivi odmah, koža je sjajna i glatka. Cijelo lice djeluje svježije i odmornije, a to je ono što mi baš treba u rukometnom siječnju.

Botox i fileri – jeste tip da nikad ne biste posegnuli za ovim rješenjem, ili ste više open minded?

Open minded sam po tom pitanju. Mislim da samo treba izabrati prave stručnjake i biti umjeren.

