ZALJUBLJENI PAR

Slavni 'Barney Stinson' snimljen u zagrljaju supruga: Ovako danas izgleda zvijezda kultne serije

Dobro raspložen dvojac zagrljeno je pozirao fotografima potvrdivši još jednom da s razlogom slove za jedan od najskladnijih parova u Hollywoodu

22.4.2026.
Humanitarna večer City Harvest Gala 2026 održana je u New Yorku s ciljem prikupljanja sredstava i hrane za osobe u potrebi. Događaj je protekao u znaku solidarnosti i dobrotvornog djelovanja, a okupio je brojna poznata lica iz svijeta zabave.

Među uzvanicima našao se i Neil Patrick Harris (52), američki glumac, pjevač i voditelj najpoznatiji po ulozi Barneyja Stinsona u popularnoj seriji How I Met Your Mother. Na gala večer stigao je u društvu svog dugogodišnjeg partnera, supruga Davida Burtka (50).

Dobro raspložen dvojac zagrljeno je pozirao fotografima potvrdivši još jednom da s razlogom slove za jedan od najskladnijih parova u Hollywoodu. 

Zajedno više od dva desetljeća

Inače, Neil i David zajedno su još od 2004. godine, a svoju su vezu okrunili brakom 2014. godine u Italiji. Danas su ponosni roditelji 15-godišnjih blizanaca Harper Grace i Gideona Scotta, koji su rođeni 2010. godine.

Večer ispunjena glamourom, ali i snažnom porukom zajedništva i pomoći potrebitima, još jednom je pokazala koliko je važno koristiti utjecaj i popularnost za plemenite ciljeve.

 

 

