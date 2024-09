Neda Ukraden za Net.hr: 'Problem je u malim, sitnim dušama koji bi iz mraka sobe držali lekcije'

Pjevačica Neda Ukraden (74) godinama fascinira svojim mladolikim izgledom. Ipak, nedavna objava na društvenim mrežama, gdje je pozirala u kupaćem kostimu, izazvala je brojne reakcije i podigla veliku buru među korisnicima interneta. Dok su neki hvalili njezin izgled i samopouzdanje, drugi su iznijeli kritike, što je Nedu dovelo u središte pažnje.

U razgovoru za Net.hr, Neda je otvoreno prokomentirala te kritike te podijelila kako se nosi s njima. Osim toga, progovorila je i o estetskim operacijama, botoksu, prehrani te treninzima u kojima je redovita.

"Kada sam objavila fotografiju u kupaćem kostimu za moj rođendan koju je, inače fotografirala moja 12-godišnja unuka Neda, znala sam da će se uzburkati masa i potaknuti mnoge na komentare! To je društvena mreža i normalno je da se nekom sviđate nekom ne. Mene jako zabavlja cijela ta situacija jer da dobijete 35000 lajkova za tri do četiri tjedna, to je nevjerojatna činjenica", rekla nam je Neda.

Htjela je skrenuti pažnju na predrasude

Kako tvrdi, cilj njezine objave bio je skrenuti pažnju na to kako se predrasude i društvene norme o tome kako žena smije izgledati i što smije odjenuti često pojavljuju u takvim objavama. No, čini se kako su nju takve kritike ipak nasmijale.

"Što je zapravo suština moje provokacije? Kako različito reagiraju osobe na istu temu, fotografiju! Osim mizoginijskih komentara, zlobe i zavisti koja izbija iz primjedbe 'ok je, ali zašto u tim godinama u kupaćem kostimu', ovdje zapravo isplivavaju sve predrasude o tome kako žena smije izgledati i što smije odjenuti. Zašto u tim godinama žena ne bi mogla biti sretna i zadovoljna svojim životom i izgledom?

To je upravo ono što sam htjela poručiti: Da, žena može bez plastičnih intervencija pristojno izgledati. Da! Žena može biti sretna iako je sama, jer voli svoju slobodu, svoju obitelj, uživa u svojoj publici, koncertima i lijepim ljetnim danima u svojoj kući na moru! Je li kupaći kostim loš? Nije. Je li tijelo koje ga nosi loše? Nije. Što je problem? U malim, sitnim dušama koje bi iz mraka svoje sobe i mraka svoje duše, frustrirani i nezadovoljni svojim životom i izgledom, držali lekcije o pristojnosti, stilu, moralu itd.! Ha ha ha, baš su me nasmijali. Tu se još pridodaju razne anroposolsko geografske natuknice o mom porijeklu iz krševitog Imotskog! Trebali bi posjetiti i oftalmologa i psihologa! Mnogo sam ih iznervirala pa mi ih je nekako baš, baš žao! Tako da bih im ja poručila uz osmijeh - što bi dali da ste na mom mjestu! ", otkrila je.

Tajna njezinog mladolikog izgleda

"Photoshop i od babe napravi curu", "Glupog naroda da nije Photoshopa ne bi baba bila cura, a osim toga je gad u duši beskarakterna Imoćanka iz krša. Nikad ti neće oprostiti niti zaboraviti", "Lako ti je tako izgledat kad nisi digla ništa teže od žlice", "Nedo imaš 70 godina i u gaćama se fotografiraš E bakice pukla si", pisali su joj pratitelji u objavi u kojoj je pozirala u ljubičastom jednodijelnom kupaćem kostimu, međutim kako Neda tvrdi, to su samo nagađanja.

Otkrila nam je koja je zapravo tajna njezinog mladolikog izgleda. Iako se često misli da je postizanje mladenačkog izgleda rezervirano za Photoshop, estetske operacije i slične tretmane, pjevačica naglašava da je tajna u njenom zdravom načinu života. Naime, ona se usredotočila na prehranu i redovitu tjelesnu aktivnost kao ključne faktore za očuvanje vitalnosti i mladolikosti.

Međutim, priznaje da je podvrgla jednom zahvatu, koji je bio minimalan i usmjeren na postizanje određenih estetskih ciljeva, ali nije bio ključan za njezin mladolik izgled.

"Jako vodim računa da hranom i ponašanjem ne činim štetu svom organizmu. Kao netko tko voli kuhati, pripremam jela – uglavnom na mediteranski način, u kojem su riba i lagana jela vrlo često na meniju. Također, vježbanje je neophodno. Bar tri puta tjedno radim svoje vježbe iz programa Tabata workout, plivam i obožavam tenis. No, žena ima i posla oko kuće i energije koju treba potrošiti, a tu je i karijera koja je intenzivna i ispunjena koncertima, snimanjima i nagradama širom Balkana", kazala je.

Savjet svim ženama iznad 50

Svoj stav prema kritičarima odlučila je prenijeti i na svoje obožavatelje, pa je svim ženama iznad 50 godina uputila savjet da se ne obaziru na mišljenja drugih kada je riječ o njihovom izgledu. Neda Ukraden ističe da je važno da svaka žena osluškuje svoje vlastite želje i potrebe, umjesto da se prilagođava vanjskim očekivanjima ili pritiscima.

"Moj život je, dakle, ispunjen i sretan, pa želim poručiti svima koji s 50, 60 ili 70 godina misle da su otpisani, da su to najljepše zrele godine u kojima, ako sačuvate zdravlje, možete uživati kao u mladosti! Inače nisam pristalica pretjeranih estetskih intervencija, ali njega lica i tijela je imperativ. Osobno preferiram tzv. kraljevske pilinge bazirane na voćnim kiselinama koje čiste lice od mrtvih stanica i vraćaju koži blistav izgled.

Također, koristim botoks jednom godišnje, ali samo malo oko očiju, budući da sam jako osjetljiva na sinuse i u tim situacijama botoks može pomoći. No, složit ćete se da nema te zategnute kože lica i tijela koja može prikriti praznu dušu i nesretan život. Zato, drage moje, glavu gore, slobodno se obucite u kupaći kostim ili što god vam se svidi i uživajte u životu! Živite i pustite druge da žive! Živjela sloboda!", savjetovala je fanove Neda.

U karijeri ima veliku podršku roditelja, kao što i njezina djeca imaju od nje

Kako tvrdi, u njenom životu nema mjesta za one koji kritiziraju njezin izgled, upravo zbog obitelji koja joj je uvijek bila najveća podrška. U početku svoje karijere, podrška od njezinih roditelja nije manjkala, a sada kao majka i baka, Neda iste principe primjenjuje na svojoj djeci i unučadi. Bez obzira na uspone i padove u njezinoj karijeri, uvijek je nastojala biti prisutna za svoju obitelj, pružajući im ljubav i poticaj kako bi mogli ostvariti svoje ciljeve i snove.

"Ja sam cijeli život nekako funkcionirala, živeći na nekoliko adresa, uživajući u raznim krajolicima, kulturama, običajima, jelima i glazbi. Pri tome sam se obrazovala i završavala neke vrlo ozbiljne studije, ne sluteći da će mi glazba biti jedino zanimanje! To je bilo moguće, osim vlastite ambicije i energije, uz nesebičnu podršku svojih divnih roditelja. Zato sam i ja svojoj kćeri i zetu, a pogotovo unucima, velika podrška i mi smo primjer sloge u obitelji gdje tri generacije žive zajedno. I sretni smo jedni s drugima, što također nekima smeta. I što čovjek treba – osvrtati se na zle i nesretne ili gledati svoja posla, uživati u životu, svojoj obitelji i poslu?", istaknula je Neda.

