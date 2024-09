Fanovi oštro kritizirali Nedu Ukraden, a ona im odbrusila: 'Kako je to jadno'

Pjevačica Neda Ukraden (74) već godinama oduševljava svoje obožavatelje mladolikim izgledom, unatoč prolasku vremena. I dok je velik broj njenih fanova oduševljen njezinim vitkim tijelom i besprijekornim stilom, uvijek će biti onih koji se ne slažu i kritiziraju.

Na svom Instagram profilu nedavno je objavila novu fotografiju na kojoj pozira u jednostavnom ljubičastom jednodijelnom kupaćem kostimu. "Zbogom more, odoh u planine," napisala je uz objavu.

Kritizirali je

Mnogi obožavatelji su je optužili da je tajna njezinog besprijekornog izgleda zapravo photoshop.

"Photoshop i od babe napravi curu", "Glupog naroda da nije photoshopa ne bi baba bila cura, a osim toga toga je gad u duši bezkarakterna Imoćanka iz krša. Nikad ti neće oprostiti niti zaboraviti", "Lako ti je tako izgledat kad nisi digla ništa teže od žlice", "Nedo imas 70 godina i u gaćama se slikaš. E bakice pukla si", pisali su joj jedni.

S druge strane, bili su i oni koji su je obasipali komplimentima u komentarima.

"Žena zmaj. Godine ne postoje, izgled, stas, glas, a energija tinejdžerke. Bravo", "Divna žena, za svaku pohvalu", "Bože Nedo, imam 26 godina i nikad te ne bih pustao iz kreveta, nestvarno je koliko si seksipilna", "Zgodna žena, diva, kraljica balkana", pisali su joj drugi.

Odgovorila kritičarima

Mnogi su kritizirali negativne komentare upućene Nedi Ukraden, no pjevačica je svojim odgovorom učinkovito zaustavila takve napade.

"Ajd što si slabovidna pa ne vidiš što je photoshop, a što nije. Isto me ne voliš a pratiš me i nerviraš se i to je ok, jer kako da me voli takva spodoba? Ali što imas potrebu da svoju ljubomoru, glupost zavijes u šovinizam, pa to i javno objaviš bez blama, e to mi te vec žao. Mogu zamislit koliko se nerviraš. Uh kako je to jadno. A meni drago", poručila je Neda.

