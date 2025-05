Neda Ukraden prijeti tužbom kolegicama: 'Kontaktirat ću ih preko odvjetnika'

Pjevačici Nedi Ukraden (74) u Beogradu je uručena prestižna nagrada "Izvanredni zlatni beočug za životno djelo" čime je potvrđen njen dugogodišnji doprinos kulturi i umjetnosti na regionalnoj sceni. Popularna glazbenica na dodjeli se osvrnula na kolegice koje izvode njene pjesme, no bez njenog dopuštenja.

"To je najgrublja intelektualna krađa. Ako sam ja platila, otpjevala, živa i zdrava, onda je nedopustivo da netko uđe u studio i prepjeva pjesmu živog izvođača. Time se trebaju pozabaviti ljudi koji se bave zaštitom intelektualnog vlasništva. To je i za privatnu tužbu... ", rekla je, usporedivši svoj slučaj s Madonnom koja bi na taj način otpjevala hitove Lady Gage.

"Smije li se to? Ja sam čula tri, četiri prepjevavanja svojih pjesama, a nijedna od tih pjevačica nije me kontaktirala. Ako ih ja budem kontaktirala, to će biti preko odvjetnika", zaključila je Neda za Hype TV.

Inače, Neda će ovaj lipanj zabavljati domaću publiku na CMC Festivalu u Vodicama. Pjevačica će se predstaviti s novom pjesmom "Lastavica", a potpisuje je Dušan Bačić koji s pjevačicom aktivno surađuje niz godina.

Legendarna pjevačica na sceni je gotovo šest desetljeća te će uskoro otputovati u London gdje će izvesti novu verziju svog dugovječnog hita "Zora je" s londonskom filharmonijom te na taj način proslaviti 40. obljetnicu od izlaska singla.

