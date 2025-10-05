Neda Ukraden otvoreno progovorila o zetu Predragu pa pokazala svoju nasljednicu

Pjevačica Neda Ukraden (75) na društvenim mrežama uputila je emotivnu čestitku svojoj kćeri jedinici Jeleni i njezinom suprugu Predragu povodom 16. godišnjice braka.

''Dragi moji Jeco i Peco, sretna vam 16. godišnjica vjenčanja. Vi ste dokaz da ljubav, poštovanje i podrška ne blijede s godinama! A vaša divna dječica Aleksandra, Neda i Dušan nisu samo kruna vaše ljubavi, nego i najveće blago kojim ste obogatili naše živote. Hvala vam i živjeli zauvijek u ljubavi!'', napisala je Neda.

Izbjegava kamere

Inače, Jelena Bilbija Minović, koja rijetko staje pred kamere i izbjegava svjetla reflektora, godinama gradi vlastitu karijeru daleko od medija. Radi kao direktorica marketinga i vlasnica je salona za uljepšavanje u Beogradu. U sretnom je braku s Predragom, s kojim ima troje djece – sina Dušana te kćeri Aleksandru i Nedu.

Neda često ističe koliko je ponosna na Jelenine profesionalne i privatne uspjehe, a obožavatelji u komentarima redovito primjećuju koliko Jelena nalikuje slavnoj pjevačici. "Kako je moguće da je toliko lijepa?" – jedan je od komentara koji se izdvojio među brojnim porukama.

