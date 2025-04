Potez zeta iznenadio Nadu Ukraden: ‘Nisam mogla vjerovati, cijelu noć sam proplakala'

Iako su dugi niz godina zajedno nastupali i dijelili estradnu scenu, poznata hrvatska pjevačica Neda Ukraden (74) i pokojni bosanskohercegovački pjevač Marinko Rokvić jedno vrijeme uopće nisu bili u kontaktu.

Neda je za Svet.rs otkrila što je dovelo do prekida tog dugogodišnjeg prijateljstva i suradnje. "Dogodio se jedan neugodan trenutak između mene i Marinka, nešto što mi je teško palo i što mu nisam mogla oprostiti. Bila sam iznenađena i povrijeđena, nadala sam se da će mi se ispričati, ali to se nije dogodilo. Cijelu noć sam zbog toga plakala", iskreno je rekla pjevačica.

Dodala je kako nije riječ o velikoj stvari, već o trenutku nervoze koji je ostavio dublji trag nego što je očekivala. "Voljela sam ga, volim i danas njegovu obitelj i sinove. Zbog tog nesporazuma nismo razgovarali deset godina, svatko je išao svojim putem", priznala je.

Prekretnica je nastupila zahvaljujući njezinu zetu Predragu Peci Minoviću, koji je, kako kaže, imao ideju da ih pomiri baš za njezin rođendan. "Marinko mi je točno u ponoć čestitao rođendan, i to je bio trenutak kada smo ponovno uspostavili kontakt. Sutradan sam ga nazvala, otpjevala mu pjesmu i poslala video poruku. Zet je to pustio naglas – i to me jako dirnulo", ispričala je Neda.

Podsjetimo, Neda Ukraden najpoznatija je po svojim hitovima kao što su 'Da se nađemo na pola puta', 'Zora je', 'Šteta baš', 'Ne zovi me u ponoć' i mnogi drugi... Također, Neda je nedavno bila gost na koncertu srpske pjevačice Alekandre Prijović (29) te je sama najavila svoj veliki koncert u Areni Zagreb u listopadu ove godine.

