Ne biste je odmah prepoznali: Susan Boyle najavila veliki povratak i pokazala potpuno novo izdanje

Škotska pjevačica Susan Boyle (65) iznenadila je obožavatelje velikim povratkom na društvene mreže. Naime, u četvrtak, 28. svibnja, na Instagramu je podijelila niz novih fotografija nakon što je prethodno izbrisala sve ranije objave, čime je mnoge zaintrigirala i potaknula nagađanja o novom glazbenom projektu, piše People.

Objavu je označila kao oglas, a uz fotografije kratko je poručila: „Novo poglavlje počinje sutra.“

Na fotografijama Susan pozira u smeđoj baršunastoj trenirci usklađenoj s tenisicama te upečatljivom krznenom kaputu. Kombinaciju je upotpunila velikim sunčanim naočalama retro stila, dok je posebnu pažnju privukla novom frizurom – plavom bob frizurom sa šiškama. Fotografije prikazuju pjevačicu kako prelazi ulicu, sjedi u automobilu te pjeva u mikrofon u prostoru koji nalikuje glazbenom studiju.

Njezin posljednji album TEN objavljen je 2019. godine, pa obožavatelji nagađaju da bi misteriozna najava mogla značiti povratak na glazbenu scenu.

Kasnije tijekom dana Boyle je dodatno zagolicala maštu pratitelja objavivši novu fotografiju iz studija. Na stražnjoj strani njezine trenirke zlatnim je slovima pisalo “Just One”, što mnogi smatraju nazivom nadolazećeg singla ili projekta.

„Čujem da je vani Susan Boyling... i uskoro će postati još vruće. ‘Just One’ uskoro stiže xx“, napisala je uz objavu.

Pjevačica je svoju novu frizuru prvi put predstavila još 2025. godine na dodjeli nagrada Pride of Britain Awards u Londonu, godinama nakon što je osvojila publiku diljem svijeta legendarnim nastupom u emisiji 'Britain's Got Talent'.

Susan Boyle imala je 47 godina kada je 2009. godine izašla na pozornicu talent showa i otpjevala pjesmu 'I Dreamed a Dream' iz mjuzikla 'Les Misérables'. Audicija je ubrzo proglašena jednom od najupečatljivijih u povijesti emisije, a njezin nastup ostavio je bez riječi publiku i članove žirija – Simon Cowell, Piers Morgan i Amanda Holden.

Deset godina kasnije Boyle je priznala da i dalje rado izvodi pjesmu koja joj je promijenila život.

"To je nešto s čime se mogu poistovjetiti“, rekla je 2019. godine, dodajući: „Radi se o ženi koja je, manje-više, ostala sama bez ičega. Mnogo joj je toga oduzeto i morala je ponovno izgraditi svoj život.“

