Nauljeno tijelo i isklesan torzo: Marko Grubnić u nikad vatrenijem izdanju

Poznati hrvatski stilist Marko Grubnić (43) ponovno je oduševio fanove na društvenim mrežama. S odmora u Marbelli u Španjolskoj podijelio je seriju fotografija koje su odmah postale predmet rasprave. Dok on uživa u ljetu, njegovi pratitelji nisu štedjeli na komentarima.

U jednostavnom opisu ''Hola Marbella...'', Grubnić je pozdravio popularno španjolsko ljetovalište. Na tri objavljene fotografije pozira u prepoznatljivom stilu - nauljenog torza i s kosom podignutom u punđu, stilist je pokazao rezultate napornog vježbanja, ističući svaki mišić. Odjeven samo u kupaće gaćice s istaknutim crno-bijelim uzorkom luksuznog brenda Versace i s velikim Chanelovim sunčanim naočalama, Grubnić je projicirao sliku besprijekornog luksuza. Njegov izgled, koji je godinama gradio i pažljivo održavao, postao je njegov zaštitni znak, no komentari ispod objave pokazuju da javnost i dalje ima podijeljena mišljenja.

Među komentarima su se posebno istaknule duhovite usporedbe. "Ja mislila Maja", napisala je jedna pratiteljica. Bilo je tu i onih koji su mu upućivali komplimente na račun izgleda, poput "Sladak" i "Holy body", hvaleći njegovu posvećenost fitnessu. Ipak, kao i obično, Grubnićeva pojava izazvala je i lavinu negativnih reakcija.