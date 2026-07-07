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Nauljeno tijelo i isklesan torzo: Marko Grubnić u nikad vatrenijem izdanju

Nauljeno tijelo i isklesan torzo: Marko Grubnić u nikad vatrenijem izdanju
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Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Na tri objavljene fotografije pozira u prepoznatljivom stilu - nauljenog torza i s kosom podignutom u punđu, stilist je pokazao rezultate napornog vježbanja, ističući svaki mišić

7.7.2026.
9:15
Hot.hr
Lovro Domitrovic/PIXSELL
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Poznati hrvatski stilist Marko Grubnić (43) ponovno je oduševio fanove na društvenim mrežama. S odmora u Marbelli u Španjolskoj podijelio je seriju fotografija koje su odmah postale predmet rasprave. Dok on uživa u ljetu, njegovi pratitelji nisu štedjeli na komentarima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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U jednostavnom opisu ''Hola Marbella...'', Grubnić je pozdravio popularno španjolsko ljetovalište. Na tri objavljene fotografije pozira u prepoznatljivom stilu - nauljenog torza i s kosom podignutom u punđu, stilist je pokazao rezultate napornog vježbanja, ističući svaki mišić. Odjeven samo u kupaće gaćice s istaknutim crno-bijelim uzorkom luksuznog brenda Versace i s velikim Chanelovim sunčanim naočalama, Grubnić je projicirao sliku besprijekornog luksuza. Njegov izgled, koji je godinama gradio i pažljivo održavao, postao je njegov zaštitni znak, no komentari ispod objave pokazuju da javnost i dalje ima podijeljena mišljenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marko Grubnic (@markogrubnic)

Među komentarima su se posebno istaknule duhovite usporedbe. "Ja mislila Maja", napisala je jedna pratiteljica. Bilo je tu i onih koji su mu upućivali komplimente na račun izgleda, poput "Sladak" i "Holy body", hvaleći njegovu posvećenost fitnessu. Ipak, kao i obično, Grubnićeva pojava izazvala je i lavinu negativnih reakcija. 

Darko LazićDruštvene MrežeLjetovanje
komentara
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