Šokantna ispovijest natjecateljice Miss Universe: 'Razboljevali smo se, cure su padale kao muhe'

Samo nekoliko dana nakon što je Meksikanka Fátima Bosch 21. studenog u Bangkoku ponijela titulu Miss Universe, natjecateljica Haitija Melissa Sapini odlučila je progovoriti o, kako kaže, kaotičnom i zabrinjavajućem iskustvu iza kulisa. U ekskluzivnom razgovoru za People, bivša Miss Massachusetts USA i ovogodišnja predstavnica Haitija iznijela je niz šokantnih tvrdnji — od upozoravajućih znakova organizacije do masovnih hospitalizacija natjecateljica tijekom trodnevnog boravka na Tajlandu.

Za Sapini, sudjelovanje na Miss Universe bio je san koji je gradila godinama, no stvarnost je, tvrdi, bila daleko od glamura. “Svaki dan je bilo nešto. Svaki dan su se djevojke šaputale: ‘Je li ovo normalno? Jesam li ja luda?’”, prisjeća se. “Od početka je bilo toliko upozoravajućih znakova.”

Nekontrolirani incidenti kulminirali su 4. studenog tijekom prijenosa uživo, kada je javnost mogla svjedočiti žestokoj svađi između izvršnog direktora izbora Nawata Itsaragrisila i tadašnje Miss Meksika Fátime Bosch. Prema Sapini, upravo je taj trenutak natjecateljicama dao do znanja da nešto nije u redu. Otpala je iluzija urednog i profesionalnog izbora.

'Djevojke su padale kao muhe'

Afere su se nizale: prijetnje diskvalifikacijom, navodno neadekvatni uvjeti, masovne hospitalizacije, sumnje u regularnost selekcije finalistica te povlačenja troje članova žirija, uključujući princezu Camillu di Borbone delle Due Sicilie. “Djevojke su padale kao muhe. Ljudi su bili bolesni lijevo i desno”, tvrdi Sapini, navodeći kako su natjecateljice dane provodile između proba i liječničkih pregleda — a sve uz strah da će time ugroziti svoj plasman.

Najviše ju je, kaže, pogodilo to što se nitko nije bavio uzrokom zdravstvenih problema. “Davali su nam lunch pakete od kojih smo se razbolijevale. Nitko nije rekao: ‘U redu, promijenit ćemo hranu.’ To me uplašilo.”

Sumnje u regularnost dodatno su rasle kad su članovi žirija počeli javno istupati, tvrdeći da su finalne djevojke odabrane unaprijed, još prije preliminarne runde — optužbe koje je organizacija Miss Universe odbacila.

'Prošle smo pakao'

Sve to, kaže, slomilo je mnoge natjecateljice koje su razmišljale o napuštanju Tajlanda. “Posvetila sam svoj život ovoj organizaciji. I onda se sve ovo dogodi…” prisjeća se Melissa. “Prošle smo pakao. Bile smo iscrpljene, bolesne, nismo spavale… A na kraju shvatiš da rezultati možda nisu ni bili u tvojim rukama.”

Navodi i ozbiljne osobne žrtve natjecateljica — od uzimanja dopusta na fakultetima do mjesec dana razdvojenosti od djece i obitelji. “To je apsolutno ludo. Napustite sve zbog jednake šanse, a ni to ne dobijete.”

U snažnoj poruci organizatorima na kraju razgovora poručila je: “Petljate se u naše živote i budućnost. Ako to možete učiniti nama, što ćete tek sljedećim djevojkama?”

