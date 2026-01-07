FREEMAIL
INCIDENT U KLUBU /

Nataša Bekvalac prisjetila se dramatične tuče na Kopaoniku: 'Izašli smo krvavi iz kluba'

Nataša Bekvalac prisjetila se dramatične tuče na Kopaoniku: 'Izašli smo krvavi iz kluba'
Foto: Marija Mladjen/ataimages/pixsell

Pjevačica o neočekivanom sukobu u klubu

7.1.2026.
9:15
Hot.hr
Marija Mladjen/ataimages/pixsell
Pjevačica Nataša Bekvalac (45) nedavno je javno govorila o dramatičnom incidentu koji se dogodio dok je bila u braku s bivšim suprugom, vaterpolistom Danilom Dačom Ikodinovićem (49). Tijekom gostovanja u popularnom podkastu „Tetke“, prisjetila se kako su zajedno, ali i s prijateljima, završili u grupnoj tuči u jednom od klubova na Kopaoniku.

Nataša Bekvalac prisjetila se dramatične tuče na Kopaoniku: 'Izašli smo krvavi iz kluba'
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Incident u klubu na Kopaoniku

Nataša je detaljno opisala kako je došlo do sukoba: „Doživela sam jednu tuču na Kopaoniku, grupna je bila. Bili su tu Braja, njegova žena, Danilo i ja. Mi nismo imali mjesto u tom klubu i tu su bili neki važni ljudi, svi su bili nešto polupijani.“ U razgovoru je naglasila da je sve krenulo zbog uvrede koju je netko uputio Goci, supruzi Braje. „Taj jedan čovek je uvredio Gocu, onda je Braja krenuo na njega i mi smo se svi potukli. Na kraju smo Goca, Braja, Danilo i ja izašli krvavi iz kluba. Znaš ono kad se desi bezveze, ali baš je bio fajt“, prisjetila se pjevačica.

Izazovi u braku i javnom životu

Iako je od tog događaja prošlo nekoliko godina, Nataša je odlučila otvoreno govoriti o svom privatnom životu, uključujući i teške trenutke koji su obuhvaćali i njihov brak. Nataša i Danilo su se vjenčali 2006., a razveli 2011. godine, no njihova veza i dalje je predmet interesa medija i javnosti. Nataša je u nekoliko navrata isticala kako su odnosi s bivšim suprugom ponekad složeni, ali da su prioritet djeca i međusobno poštovanje.

Javnost i privatnost

Također Nataša Bekvalac pokazala je spremnost da o svojim iskustvima govori iskreno i bez uljepšavanja, čime stvara osjećaj bliskosti s publikom. „Nisam željela skrivati ništa, jer život nije samo glamur, već i stvarne, ponekad bolne situacije koje svi prolazimo“, rekla je Nataša u podkastu.

POGLEDAJTE VIDEO:Na Pag stigli bageri! Krenulo rušenje 119 objekata na plaži Katarelac

Nataša BeklavacKopaonikSukob
