OBJAVILA FOTOGRAFIJU /
Nataša Bekvalac posvetila emotivnu objavu majci kojoj je posvetila i pjesmu
Natašin novi album, koji je izdala nakon devet godina pauze, nosi naziv „Mama“
11.12.2025.
20:04
Emica Elvedji/pixsell
Srpska pjevačica Nataša Bekvalac (43) danas je na svojoj društvenoj mreži Instagram objavila sliku iz djetinjstva s najvažnijom ženom u njezinu životu - svojom majkom Mirom Bekvalac. Uz sliku, dodala je emotivnu poruku:
"Mojom mamici, mojoj kraljici, najdivnijoj mami i baki na svijetu danas je rođendan. Mama - imenica koja nema zamjenicu", napisala je, a uz poruku stavila pozadinsku pjesmu "Mama" kojoj je sama autorica.
