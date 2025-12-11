FREEMAIL
OBJAVILA FOTOGRAFIJU /

Nataša Bekvalac posvetila emotivnu objavu majci kojoj je posvetila i pjesmu

Nataša Bekvalac posvetila emotivnu objavu majci kojoj je posvetila i pjesmu
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Natašin novi album, koji je izdala nakon devet godina pauze, nosi naziv „Mama“

11.12.2025.
20:04
Hot.hr
Emica Elvedji/pixsell
Srpska pjevačica Nataša Bekvalac (43) danas je na svojoj društvenoj mreži Instagram objavila sliku iz djetinjstva s najvažnijom ženom u njezinu životu - svojom majkom Mirom Bekvalac. Uz sliku, dodala je emotivnu poruku: 

"Mojom mamici, mojoj kraljici, najdivnijoj mami i baki na svijetu danas je rođendan. Mama - imenica koja nema zamjenicu", napisala je, a uz poruku stavila pozadinsku pjesmu "Mama" kojoj je sama autorica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva)

 

Nataša je jednom snimila svoju majku Miru kako je kritizira zbog stajlinga, a taj je video vrlo brzo postao viralan, piše Kurir.rs. Pjevačica ga je jednom prilikom komentirala:

„Ona uvijek tako kritizira, ali ovo je jedini put da sam je snimila, budući da ne voli fotoaparat ni kameru. Snimila sam to kriomice. Moja je mama inače prosvjetna radnica, 45 godina je bila učiteljica i poprilično je konzervativna po svim pitanjima, a pogotovo kad je riječ o mom poslu. Htjela sam podijeliti s pratiteljima što svakodnevno doživljavam od nje“, objasnila je Nataša.

Nataša Bekvalac posvetila emotivnu objavu majci kojoj je posvetila i pjesmu
Foto: Instagram/@bekvalceva

Osvrt na istoimeni album

Natašin novi album, koji je izdala nakon devet godina pauze, nosi naziv „Mama“, kao i pjesma koju je posvetila svojoj majci. U istoj pjesmi glavnu ulogu ima upravo Mira, koja je, kako je Bekvalčeva otkrila, sve uspjela snimiti „iz prve“.

„Kad sam dobila pjesmu, ležala sam u krevetu sa sestrom. Nisam mogla ni čitati tekst koliko mi je bilo emotivno, znala sam da tu nema polemike. Teško sam je snimila, ali kad smo došli do vizualizacije spota, nakon jednog spota koji smo snimali dva dana, odlučile smo samo dovesti mamu, a da ona ne zna ni pjesmu, ni zašto je ondje. Da je moja mama znala što je čeka… Snimali smo više od 48 sati, a mama je ušla samo da vidi što treba raditi, da pomogne. Kristina ju je obukla, posjela na sofu i rekla da češlja svoju kćer“, ispričala je Nataša te dodala:

„Postoji samo jedan jedini take tog dijela videozapisa pjesme, bilo je jako emotivno i za mene i za nju, što se vidi i na snimci. Nakon snimanja ekipa je ostala paralizirana; svi do jednog na setu su plakali.“, kazala je tada.

Nataša BekvalacMajkaRođendan
Nataša Bekvalac posvetila emotivnu objavu majci kojoj je posvetila i pjesmu