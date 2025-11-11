Nataša Bekvalac o braku s Danilom Ikodinovićem i prevari: 'Bilo je jasno da povratka nema'

Srpska pjevačica Nataša Bekvalac otvoreno je progovorila o svom turbulentnom odnosu s bivšim suprugom, vaterpolistom Danilom Dačom Ikodinovićem, s kojim ima kćer Hanu. Njihova veza, koju su mnogi nazivali jednom od najljepših na domaćoj sceni, okončala se ubrzo nakon teške prometne nesreće koju je Danilo doživio.

Foto: Nikola Babić

'Brak je završio prije Dačine nesreće'

"Moj brak s Danilom završio je prije njegove nesreće. U trenutku kada se to dogodilo, više nismo bili zajedno, iako smo na papiru još uvijek bili u braku. On je tada trebao otići na svjetsko prvenstvo, a ja sam mu postavila ultimatum – ili će promijeniti svoje ponašanje ili naš brak više nema smisla. Nakon toga sam demonstrativno otišla u Crnu Goru na more s Hanom, koja je tada bila beba, s prijateljicom Kristinom, koja je bila trudna, i tetom Mirom, koja mi je pomagala oko djeteta. Dan poslije dogodila se nesreća" ispričala je Nataša Bekvalac za tabloid Scandal.

Dodala je kako je tada bila ljuta i razočarana:

– Ništa mi nije rekao, nisam znala hoće li se promijeniti. Nisam mislila da je kraj jer nisam osoba koja lako odustaje od ljubavi i braka za koji sam vjerovala da će trajati zauvijek. Nisam otišla na more jer sam to željela, već da pobjegnem od atmosfere koja nas je gušila. Danilo mi se nije javljao, bili smo u svađi... Teško mi je o tome govoriti jer to nije lijepa tema.

Bekvalac se prisjetila i trenutka kada je saznala za nesreću:

"Nazvao me Nenad Čanak i rekao mi što se dogodilo. Oduvijek sam mrzila taj motor, tri puta sam ga prodavala da spriječim da ga vozi. Ode na pripreme, ja prodam motor, on se vrati – i odmah kupi novi!", priznala je.

Taj je period, priznala je, na njoj ostavio dubok trag, zbog čega je kasnije potražila i stručnu pomoć.

Foto: Nikola Babić

'Povratka nije bilo'

"Nakon nesreće uslijedilo je teško razdoblje. Bilo je jasno da više ne možemo biti zajedno, da ne mogu funkcionirati u takvom odnosu. Nestalo je poštovanja s obje strane. Nisam ga osjećala, pa ga ni ja više nisam pokazivala. Rastanak nije bio lijep, nismo se mirno razišli, ali nakon razvoda svatko je krenuo svojim putem. Kada je Hana u pitanju, tu smo oboje bili mekani – pazili smo da se ne osjeti ostavljenom" rekla je Nataša za Scandal te potvrdila da ju je Danilo prevario.

"To se dogodilo davno, svatko je prebolio svoje i danas smo u korektnom odnosu. Kod muškaraca nije važno kako izgledaš – kad si nečija supruga ili dugogodišnja partnerica, više te ne doživljavaju na taj način, podrazumijevaš se. Muškarcima je često potrebna potvrda od nekog tko će im se diviti. A žene s kojima varaju često se ne mogu ni usporediti s onima koje imaju" dodala je.

