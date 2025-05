Naša vizažistica se našla u problemu, fanovi joj šalju riječi utjehe: 'Život nije fer'

Nakon što je objavila kakve neprimjerene poruke dobiva od pratitelja na društvenim mrežama, poznatoj vizažistici Marini Mamić Facebook je suspendirao stranicu.

"Sudeći po broju lajkova na objavama, izgleda da će mi suspenzija trajati još barem dva naredna mjeseca. A do tada svaki vaš like i komentar može pomoći. Možda ću neke od transformacija koje ću u tom periodu objaviti morati naknadno ponovno objaviti (kada mi se ukine suspenzija), jer je šteta da ne dosegnu broj ljudi koliko vas ima ovdje na mojoj stranici – a to je više od 300.000. Nema odustajanja. Šest puta su mi hakirali društvene mreže pa me ni ovo neće zaustaviti", napisala je Marina na društvenoj mreži.

Ubrzo su joj se javili brojni obožavatelji i pružili riječi podrške, a mnoge je zanimalo što je bio razlog suspenzije.

"Objavljivanje poruka iz inboxa", objasnila je Marina.

'Puno mi znači'

Podsjetimo, vizažistici su se javljali muškarci koji su je uznemiravali neprimjerenim sadržajem, a ona je te poruke podijelila na Facebooku.

Na kraju se zahvalila svima na podršci.

"Danas vam se samo želim svima zahvaliti za divnu podršku. Zaista mi puno znači. Žalosno je što Facebook 'kažnjava' mene jer sam se suprotstavila ljudima koji su mene maltretirali, ali davno sam naučila da život nije fer. No, s pozitivne strane, sve ovo mi je pokazalo koliko divnih ljudi imam uz sebe", napisala je.

"Ne daj se", "Samo naprijed", poručili su joj pratitelji.

