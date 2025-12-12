Domaća tenisačica Bernarda Pera objavila zaruke na dalekom Tajvanu

Hrvatsko-američka tenisačica Bernarda Pera (31) podijelila je s pratiteljima na Instagramu sretnu vijest. Nakon završetka teniske sezone, Pera je otkrila da se zaručila za svog dugogodišnjeg partnera, bivšeg košarkaša Cibone, Kristijana Krajinu (34).

Na romantičnoj fotografiji snimljenoj u tajvanskom gradu Kaohsiungu, nasmiješeni par pozira s pogledom na grad, a u prvom planu je Bernardina ruka s prekrasnim zaručničkim prstenom. Uz objavu je duhovito napisala: "Jesmo li se uopće zaručili ako to nismo objavili?", čime je razveselila svoje obožavatelje.

Ova sretna vijest dolazi kao kruna ljubavi s Kristijanom, ali i kao lijep završetak izazovne profesionalne godine za Peru. Tijekom 2025. sezone natjecala se na velikim turnirima poput Australian Opena i Roland Garrosa, no godinu završava na 159. mjestu WTA ljestvice. Iako rođena u Zadru, Pera od 2013. godine nastupa pod američkom zastavom, no i dalje ima veliku podršku domaće publike.

Oduševila pratitelje

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove, a ispod nje su se zaredale čestitke pratitelja i prijatelja. "Čestitaaaaam", "Congratulations to you both!!" i brojna srca samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko je par voljen.

