Nandi Uzelac završila veliku skandinavsku turneju u Kopenhagenu i odjenula boje zastave

Poznata splitska TV voditeljica i bivša kandidatkinja RTL-ova showa "Gospodin Savršeni" Nandi Uzelac (36), podijelila je sa svojim pratiteljima završetak dvotjednog putovanja sjevernom Europom. Kao posljednju postaju odabrala je Kopenhagen, a prizori koje je objavila na Instagramu prikazuju dansku prijestolnicu u njenom najljepšem izdanju, od povijesne luke do rascvjetanih kraljevskih vrtova.

Sedam država u dva tjedna

Nandi je u kratkom roku posjetila čak sedam država: Litvu, Latviju, Estoniju, Finsku, Švedsku, Norvešku i na kraju Dansku. U opisu fotografija istaknula je koliko je zadovoljna putovanjem, a posebno ju je iznenadilo vrijeme koje ju je pratilo.

"Vrijeme nas je poslužilo, do zadnjeg trenutka polaska pisalo je snijeg, kiša, olujni vjetar, a evo nijednom nisam otvorila kišobran", napisala je Uzelac, duhovito usporedivši takvu sreću s ljetovanjem u Dalmaciji bez ijedne kišne kapi. Svoje iskustvo zaključila je toplom preporukom svima da posjete Skandinaviju, najavivši i vlastiti povratak. Kako je navela, sljedeći cilj je "loviti Auroru borealis" tijekom zimskih mjeseci.

Prva fotografija prikazuje Nandi u Nyhavnu, poznatoj luci čija je obala prepoznatljiva po živopisnim fasadama zgrada. Na drugoj fotografiji pozira u Rosenborg vrtovima, najstarijem kraljevskom parku u Danskoj, okružena krošnjama japanskih trešanja.

Nandi Uzelac, koja je javnosti postala poznata sudjelovanjem u showu "Gospodin Savršeni", karijeru je izgradila kao televizijska i radijska voditeljica, a posljednjih se godina posvetila digitalnom marketingu i kreiranju sadržaja s putovanja, koje redovito dijeli sa svojom publikom.