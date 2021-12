Srpska folk pjevačica Tanja Savić (36), mjesecima je vijest tabloida. Sve se zavrtjelo kada je ova pjevačica viđena u društvu gradonačelnika Banja Luke, Draška Stanivukovića (28).

Da je ovaj par i dalje u ljubavnoj vezi, dokazuje i izjava pjevačica koja je na snimanju novogodišnje emisije bježala od novinara i kratko izjavila: "Jača polovica mene je ovdje, moj brat koji je stalno sa mnom", rekla je Savić koja nije ništa htjela komentirati o novoj ljubavi, Drašku.

Ljubavni trokut

Pjevačica je nakon višemjesečne drame ipak odlučili predati papire za razvod od supruga Dušana Jovančevića koji je putem medija "dečku" svoje supruge poručio da "jede njegove ostatke", pišu srpski mediji.

Tanja Savić živi u Srbiji s djecom, a Dušan živi u Australiji. Medijska nadmetanja ovog para nadmašila su sve kada je Dušan izjavio da će Tanji zakomplicirati život snimkama koje pokazuju kako se majka njegove djece zabavlja. Međutim, nakon tih izjava Savić je odlučila okončati njihov brak.

Ovako je sve počelo

Cijela drama odvila se zbog snimki na kojima su pjevačica i gradonačelnik Banje Luke, njihov prisan odnos dao je naslutiti da tu ima nešto više. Sporni video pjevačica je objavila na svom YouTube profilu, a u opisu je napisala: "Tanju Savic vole i političari - Draško Stanivuković se pridružo Tanji na stejdžu".

U videu se može vidjeti kako Tanja i Draško zagrljeni plešu dok ih publika prati pljeskanjem i ovacijama. Nakon cijele afere oko ljubavnog trokuta, javio se i Draško koji nije demantirao vezu s pjevačicom.

"Ono što je meni važno reći je da sam ja postao gradonačelnik Banje Luke isključivo svojim radom i posvećenošću. Netko sam tko zna da nekada u životu ne ide sve kako želite, ali isto tako apsolutno bježim od žute štampe i takvih natpisa. To nije nešto na što ja stavljam naglasak i ono što ne želim je da, u bilo kojem segmentu, takva vrsta spekulacija zasjeni sve ono krupno što radimo i što smo postigli", rekao je tada Draško, prenosi srpski portal.

Podsjetimo, Tanja i Draško navodno su u vezi od siječnja ove godine kada su uhvaćeni zajedno na Jahorini. Nakon njegove nevjere su nakratko prekinuli, no Tanja mu je dala drugu šansu, pa su sada opet zajedno.

Tanjin suprug najavio prljave snimke

Nakon ljubavne drame koja je osvojila sve balkanske tabloide, javio se i Dušan koji je najavio da će javnost vidjeti prljave snimke njegove supruge. Dušan je eksplicitno objasnio što se nalazi na tim spornim snimkama koje ipak još nije dao u javnost.

"Tamo smo se drogirali i pili. Znate već koje su to droge. Ona najljepša što ulazi u nos, a to je kokain. Sjetit će se ona, da joj se osvježi pamćenje. Što mislite, što će da se dogoditi kad javnost vidi što radi majka moja dva sina? Na čijoj strani će biti zakon? Tko je podoban roditelj? Sve ima svoje. Znam ja kako i kad trebam regirati. A tek kakve snimke imam, to ako izađe, ona je gotova. Naravno, pazim i ja jer, kakav sam otac ako moji sinovi to poslije vide? Oni su već veliki, telefone ne ispuštaju iz ruku, neću ići toliko daleko, ali jako sam ljut. Mogu raditi što god poželim jer za sve što kažem imam dokaze", rekao je tada Dušan, piše Depo.