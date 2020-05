NAKON VELIKE TRAGEDIJE ZDRAVKO ŠKENDER SE VRAĆA NA SCENU: ‘Glazba me vodi na neka ljepša mjesta’

Unatoč pandemiji koronavirusa ‘Mala Istrijanka’ dobila je i spot sniman u Grožnjanu i posvetu Istri za koju Škendera vežu samo lijepe uspomene

U četrdeset godina solo karijere Zdravko Škender osvojio je skoro sve nagrade publike i struke, pa mu je, kaže, ostao još samo jedan izazov – uvijek iznova stvarati pjesme koje će publika voljeti. “Mala Istrijanka” pjesma kojom se vraća na glazbenu scenu nakon najtežeg razdoblja u životu, tragičnog gubitka sina, svakako je jedna od njih.

OBJAVLJENI DETALJI O SMRTI SINA ZDRAVKA ŠKENDERA: ‘Taj dan je trebao doći na obiteljski ručak, ali nije se javljao na telefon …’

“Vjerujem da će ovakva životna i vesele pjesma ljudima dati optimizam i volju za život. Svima je dosta nevolja, zato smo namjerno odlučili objaviti nešto zabavno”, istaknuo je Škender koji je pjesmu snimio sa svojim dobrim prijateljem i popularnim istarskim pjevačem Sergiom Pavatom.

Stihove pjesme potpisuje Marijan Samardžić, glazbu Željko Pavičić i Luppo, dok je za aranžman zaslužna njegova matična agencija, Lupo Music produkcija. Unatoč pandemiji koronavirusa “Mala Istrijanka” dobila je i spot sniman u Grožnjanu i posvetu Istri za koju Škendera vežu samo lijepe uspomene.

Ostao je vjeran svom stilu

“Mislim da je ovo jedan od mojih najboljih spotova i uspjeli smo ga snimiti unatoč odmah čim je popustila karantena, no na žalost morali smo otkazati turneju po Istri. Nadam se da ćemo to ispraviti kada se situacija poboljša. Istra je mene oduvijek voljela, a i ja Istrijanke”, smije se Škender čija je pjesma “Quando saro in America” tamo i dan danas nezaobilazni broj svih proslava.

Tijekom cijele karijere rođeni Šibenčanin ostao je vjeran svome stilu, a njegove izvedbe uvijek su iskrene i nabijene emocijama. Upravo iz tog razloga, i dan danas gdje god se pojavi, bez problema puni dvorane, a publika ga ispraća glasnim ovacijama.

“Alen Vitasović mi je pričao kako sam mu jednom spasio život na svom koncertu u Svetvinčentu. Stajao je u prvom redu, a dvorana je bila dupkom puna. Svi su se gurali i skoro ga zgnječili, a ja sam mu pružio ruku da se popne na pozornicu”, smije se Škender i dodaje kako jedva čeka ponovni susret s publikom.

Zdravko marljivo radi na novim pjesmama

Vlasnik evergreena “Ne mogu da te zaboravim”, “Žena kao ti”, “Suze ljubavi” i “Ako nas život rastavi” koji broje milijune pregleda na YouTubeu, uvjeren je da će “Mala Istrijanka” nastaviti pobjednički niz.

U međuvremenu je marljivo radio na još nekoliko novih pjesama, pa će svoje fanove na Splitskom festivalu počastiti pjesmom posvećenom Dalmaciji, a možda već krajem godine i novim albumom.

TUŽNI DANI ZA OBITELJ POZNATOG GLAZBENIKA: Zdravku Škenderu preminuo 39-godišnji sin

Kad je glazba u pitanju, nema odmora, kaže Škender, jer je njome inficiran od malih nogu i ona ga vodi na neka ljepša mjesta.

“Zadnjih mjeseci dogodile su mi se najgore stvari u životu; od smrti moga sina, pa do koronavirusa i potresa… To su veliki stresovi, no ljubav prema pjesmi i vjera u Boga daju mi snagu da nastavim. Moja publika daje mi energiju, a moj svijet je glazba. Životne kalvarije me nisu zaobišle, ali ja se i dalje ne predajem. To sam ja! Uvijek beskompromisni borac u ono što vjerujem”, zaključuje Zdravko Škender.