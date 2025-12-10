Nakon teške borbe s rakom preminula autorica 'Šopingholičarke': Obitelj objavila dirljivu objavu

Preminula je Sophie Kinsella (55), britanska književnica i autorica globalno popularnog serijala Šopingholičarka. Pravo ime spisateljice bilo je Madeleine Sophie Wickham, a njezina obitelj potvrdila je da je umrla nakon trogodišnje borbe s agresivnim oblikom raka mozga. Vijest je prvi objavio BBC.

U emotivnoj objavi na Instagramu, obitelj je napisala da je Kinsella preminula mirno te da su njezini posljednji dani bili ispunjeni obitelji, glazbom i blagdanskim ugođajem koji je posebno voljela. Istaknuli su da im se “srca lome” te da ne mogu zamisliti život bez njezine vedrine, kreativnosti i ljubavi prema životu.

Borba s bolešću i neizmjerna zahvalnost

Unatoč teškoj dijagnozi, obitelj je istaknula da je Kinsella sve izdržala s iznimnom hrabrošću. Smatrala se blagoslovljenom što je imala blisku obitelj i prijatelje, ali i vrlo uspješnu spisateljsku karijeru koju nikada nije uzimala zdravo za gotovo. Bila je zahvalna na svakoj prilici i, kako naglašavaju najbliži, na svakoj čitateljici i čitatelju koji su joj pružili podršku tijekom godina.

Uspješna karijera i svjetski uspjesi

Kinsella je posljednju knjigu, What Does It Feel Like?, objavila u listopadu prošle godine. Svjetsku slavu donio joj je serijal o Becky Bloomwood, junakinji čije su duhovite šoping avanture osvojile milijune čitatelja. Prva dva romana adaptirana su u film Ispovijesti jedne šopingholičarke iz 2009. godine, u kojem glavnu ulogu tumači glumica Isla Fisher.

Osim serijala Šopingholičarka, ostavila je trag i romanima poput Can You Keep a Secret? i The Undomestic Goddess. Njezine su knjige prodane u više od 45 milijuna primjeraka u više od 60 zemalja te su prevedene na više od 40 jezika, što je čini jednom od najutjecajnijih suvremenih autorica komercijalne fikcije.

