Nakon teške bolesti preminula glumica iz serije Supernatural

Kanadska glumica Carrie Anne Fleming, najpoznatija po ulogama u popularnim televizijskim serijama 'Supernatural' i 'iZombie', preminula je 26. veljače u Kanadi u 52. godini života, nakon borbe s rakom dojke, potvrdio je njezin predstavnik za medije.

U službenoj izjavi za magazin People navodi se kako je Fleming preminula nedugo nakon dijagnoze raka dojke.

"Preminula je mirno, okružena svojim najmilijima. Bila je privilegija poznavati Carrie. Bila je predivna duša, inspirativna i iznad svega – iznimno dobra osoba. Jako će nam nedostajati“, stoji u izjavi.

Dirljive riječi kolege iz serije Supernatural

Glumac Jim Beaver, koji je u seriji Supernatural tumačio njezina supruga, ranije ovog mjeseca podijelio je emotivnu objavu na Facebooku, prisjetivši se njihovog prvog susreta na setu.

Beaver je napisao kako su se upoznali tijekom snimanja serije te se brzo zbližili jer su oboje imali kćeri s istim imenom.

„Bila je prepuna energije i dobrote, nevjerojatno vedra, s zaraznim smijehom i neodoljivom osobnošću koja kao da nije imala ‘prekidač za gašenje’“, napisao je 75-godišnji glumac o svojoj kolegici i prijateljici.

Početak karijere i proboj na televiziji

Carrie Anne Fleming rođena je 16. kolovoza 1974. u Digbyju, u kanadskoj pokrajini Nova Scotia. Kasnije se preselila u Britansku Kolumbiju, gdje je studirala glumu u kazalištima Kaleidoscope Theatre u Victoriji i Kidco Theatre Dance Company.

U industriju zabave probila se manjim ulogama u televizijskim serijama, među kojima je i 'Vipe'r, te filmovima poput 'Happy Gilmore'. S vremenom je pronašla svoje mjesto u žanru horora i znanstvene fantastike, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga.

Uloge koje su obilježile karijeru

Fleming je ostvarila ponavljajuću ulogu Karen Singer, supruge Bobbyja Singera, u kultnoj seriji Supernatural. Kasnije se pojavila i kao Candy Baker u CW-ovoj seriji iZombie.

Tijekom karijere glumila je u brojnim horor i fantastičnim projektima, uključujući 'Masters of Horror', 'The Tooth Fairy' i 'Bloodsuckers'.

Osim televizije i filma, Fleming je imala i zavidnu kazališnu karijeru, nastupajući u predstavama poput 'Noises Off', 'Romeo i Julija' i 'Steel Magnolias'.

Glumica je tijekom godina ostvarila gostujuće ili sporedne uloge u mnogim popularnim serijama, među kojima su: 'Supergirl', 'UnREAL', 'Continuum', 'The L Word', 'Smallville', 'The Dead Zone', 'Stargate SG-1', 'The 4400', 'Secret Agent Man'.

Carrie Anne Fleming iza sebe je ostavila kćer Madalyn Rose, koja je bila s njom u posljednjim trenucima života.

