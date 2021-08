A TEK JE POBIJEDILA RAK DOJKE / Slavna glumica dobila novu tešku dijagnozu: 'Bilo je to čudno putovanje, ali sada samo želim privatnost'

"Bok prijatelji. Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to čudno putovanje. No, podržavaju me ljudi koje poznajem i koji boluju od iste bolesti", napisala je Christina Applegate na Twitteru. U objavi koja je uslijedila ubrzo nakon toga napisala je: "Kao što je rekao jedan moj prijatelj s multiplom sklerozom, budimo se i krećemo s akcijom. To je ono što radim. Sada tražim privatnost dok prolazim kroz ovo. Hvala vam“. Glumica se proslavila ulogom u seriji "Bračne vode“, a posljednji uspjeh doživjela je glavnom ulogom u Netflixovoj seriji "Dead to Me“. Njezina holivudska kolegica Selma Blair s istom se bolesti bori već godinama, a o svemu rado priča u javnosti kako ta bolest ne bi ljudima bila nepoznanica.