Nakon što je otkrila dijagnozu svoje kćeri, Bojana Gregorić-Vejzović uputila apel

Glumica Bojana Gregorić Vejzović (52) na društvenoj mreži otkrila je da se njena kći Zoe (14) bori s Chronovom bolesti već godinu dana. Radi se o kroničnom autoimunom stanju koje uzrokuje upalu i iritaciju probavnog trakta, a pogađa djecu i odrasle.

Glumica je zahvalila svima na podršci te je istaknula važnost osvještavanja prehrambenih navika, osobito u školama.

"Hvala svima na podršci oboljelima Crohnom. Naša Zoe je odlično. Ako je stroga prehrana najteže što će prolaziti, to je sjajno. Djeca s gastro zdravstvenim poteškoćama često tijekom nastave od 8 do 15 sati ne mogu ništa pojesti u školi u vrijeme užine ili školskog ručka. Obroci se često pripremaju uz zaprške, ponekad su to hrenovke pa i pizze za užinu, razne mješavine začina", započela je.

Bojana je dodala kako bi jednostavna jela mogla biti dobar početak za zdrave obroke u školama.

"Riža s malo soli i s kap maslinovog ulja, pileća šnicla na repičinom ulju, obična pileća ili juneća juha bez kocki i ostalih pojačivača okusa ne bi trebali biti preveliki problem", napisala je.

U svoj objavi, glumica je apelirala na širu javnost da se posveti ovoj problematici te osvježimo prehrambene navike u institucijama poput škola, vrtića i studentskih menzi.

"Ovo je prilika da osvijestimo kakve prehrambene navike stječu sva naša zdrava djeca po vrtićima, školama i studentskim menzama. Osvještavanjem ove problematike olakšat ćemo učenicima i studentima oboljelima od celijakije i Crohna, pokušati zaustaviti rastući problem pretilosti te zdravu djecu naučiti zdravim prehrambenim navikama barem u školi. Hvala svima. Nastavljam u revijalnom tonu svjetlucavih haljina i ostalih banalnih tema ove platforme", zaključila je.

