Nakon što se doznalo da je Dino Jelusić postao novi član Whitesnakea, mnogi su se sjetili Siniše Vuce.

"Kad on bude zvijezda ja ću si odsjeći k.... koji je veći od ove boce i bacit ću ga pasima. Ja sam to rekao i za Zorana Mišića. To su instant proizvodi", kazao je Vuco prošle godine gostujući u Podcast Inkubatoru.

Novinari Slobodne Dalmacije nazvali su Vucu za komentar za Dinov najnoviji uspjeh. Odgovorio im je da je Dino najbolji vokal na svijetu.

"Ja sam potakao u njemu dišpet! Jer je on najbolji na svijetu! Dino je najbolji vokal na svijetu. Ako se David Coverdale koji je jedan od pet najjačih izvođača svih vremena, makne iz grupe pa mali Dino postane glavni vokal, onda je Luka Modrić k.... i može trčati po zadarskim livadama. Kamo sreće da momci, rockeri, naprave uspjeh u domovini i izvan nje", kaže Vuco koji je za Dina imao i poruku.

"Dino, samo naprid i nemoj se zaustavit da budeš prateći član. Budi mangup, lider, vokal, zvijezda. Budi svoj i neka ti David Coverdale pomogne da isfuraš svoj projekt. Jer, Siniša Vuco, nema jal, ja imam ljubav, i hvala Bogu da ideš...", zaključio je Vuco.