Čestitke našem mladom glazbeniku Dini Jelusiću danas pristižu sa svih strana. Naime, on je postao novi član legendarnog benda Whitesnake. No, ta vijest možda i nije nabolje "sjela" Siniši Vuci koji ga je nedavno izvrijeđao.

Naime, Siniša je u listopadu prošle godine u Podcast Inkubatoru za Dinu kazao da je on instant proizvod te kako misli da on nije "puno inteligentan".

"Njegovo pjevanje je fenomenalno. Čak ima i emociju koja bi mogla biti veća, ali mislim da on nije puno inteligentan. On dolazi u emisiju Hrvatske dalekovidnice i unaprijed govori 'Ja nisam baš naučio tekst Dine Dvornika'. Jel' on lud? Jeste vi normalni?", istaknuo je Vuco.

Dino jedva čeka krenuti na put s bendom

Na pitanje hoće li ga uzeti pod svoje, pjevač je odgovorio: "Uzet ću ga pod kuc. Kad on bude zvijezda ja ću si odsjeći kuc koji je veći od ove boce i bacit ću ga pasima. Ja sam to rekao i za Zorana Mišića. To su instant proizvodi…".

Vuco se za sada još nije oglasio o Dininom uspjehu. Podsjetimo, iz benda Whitesnake jutros su objavili kako će na proljeće 2022. godine krenuti na turneju s grupama Europe i Foreigner, a uz rasporede koncerata izrazili su zadovoljstvo da je njihov novi član Dino.

"Izuzetna mi je čast što sam dio jednog od mojih najdražih bendova svih vremena. Telefonski poziv Davida Coverdalea nešto je o čemu svaki pjevač i glazbenik moje generacije može samo sanjati, i dalje mi sve izgleda potpuno nadrealno. Jedva čekam da krenem na put s Whitesnakeom i kao što mi je sam veliki Coverdale rekao, da dam dio svog identiteta zvuku ovog kultnog benda", priopćio je Dino na svom Facebook profilu.