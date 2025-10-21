Nakon razvoda i troje djece, Jessica Simpson otkriva zašto joj mlađi muškarci privlače pažnju

Američka glumica i pjevačica Jessica Simpson (45) otvoreno je progovorila o svom životu nakon prekida braka s Ericom Johnsonom (46). Par je ranije ove godine službeno potvrdio razvod nakon deset godina zajedničkog života. U nekoliko intervjua Simpson je podijelila kako se nosi s novom životnom situacijom.

Novi početak i suočavanje s godinama

„Imam osjećaj da se previše opterećujemo brojkama“, izjavila je za magazin People. „Jesam li s 45 godina mislila da ću ponovno biti sama kao majka troje djece? Apsolutno ne. Nisam to tako planirala. Ali to je samo dio onoga što mi sudbina nosi.“

Kreativnost kao terapija

Ovaj novi životni period potaknuo je Jessicu da se posveti svojoj kreativnoj strani. Nakon 15 godina pauze, ove je godine ponovno nastupala, a osim glazbe, usmjerila se i na modni svijet. Njezin najnoviji projekt je parfem Mystic Canyon, koji, kako kaže, odražava njezino „samoistraživanje“ i slobodu.

Fokus na obitelj i sebe

U siječnju je potvrdila da ona i Eric više ne žive zajedno. „Prolazimo kroz bolnu situaciju u našem braku, ali naša su djeca uvijek na prvom mjestu“, poručila je. Par zajedno ima troje djece: Maxwell Maxi Drew (13), Acea Knutea (12) i Birdie Mae (6). Jessica sada posvećuje pažnju djeci, karijeri i vlastitom rastu.

Otvorenost za novu ljubav

Osim toga, osvrćući se na moguće nove veze, Jessica je iskrena i spremna za novo poglavlje. „Zadivljuju me mlađi muškarci. Mislim da mlađi dečki vole samopouzdanje starije žene“, rekla je. „Zabavljam se!“

