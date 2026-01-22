Nakon oštrih izjava: Novi potez Brooklyna i Nicole Beckhama šokirao pratitelje

Brooklyn Beckham (26), najstariji sin Victorije (51) i Davida Beckhama (50), i njegova supruga, američka glumica Nicola Peltz (31), ograničili su komentare na svojim Instagram profilima nakon javnog sukoba s Brooklynovim roditeljima. Incident je privukao pažnju javnosti, a cijela obitelj našla se pod reflektorima medija.

Javna izjava i razdvoj

Brooklyn je početkom tjedna na Instagramu objavio šest stranica dugu izjavu u kojoj je kritizirao roditelje, tvrdeći da su pokušavali nametnuti kontrolu nad njegovom vezom s Nicolom. Istaknuo je da se prvi put u životu zauzima za sebe i da je njegov brak s glumicom izabran iz ljubavi, a ne zbog medijskog ili obiteljskog pritiska.

Ograničavanje komentara

Nakon objave izjave, par je ograničio mogućnost komentiranja na društvenim mrežama kako bi zaštitio privatnost. Samo prijatelji i oni koji ih prate mogu ostavljati komentare na njihove objave. Posljednja fotografija para, gdje se drže za ruke, imala je tek pet komentara, u usporedbi s tisućama koje su inače primali.

Podrška Victorii

Brooklynova oštra izjava povećala je podršku Victoriji Beckham, bivšoj članici grupe Spice Girls, koja je ponovno zabilježila uspjeh na glazbenim ljestvicama. Njezina pjesma iz 2001. godine "Not Such An Innocent Girl" ušla je na prvo mjesto iTunes ljestvice u Irskoj i na drugo mjesto u Ujedinjenom Kraljevstvu, što je potaknula kampanja fanova.

Reakcije obitelji

Sir David Beckham, bivša nogometna zvijezda i UNICEF-ov ambasador, pojavio se na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje je bio izviždan, no odbio je komentirati sukob s Brooklynom. U intervjuu je objasnio kako je pokušao educirati svoju djecu o sigurnosti na društvenim mrežama te da je normalno da djeca griješe i uče iz svojih iskustava.

Brooklyn i Nicola su mjesecima u središtu obiteljskih nesuglasica, zbog čega su propustili obiteljska slavlja poput 50. rođendana Sir Davida i dodjele njegove viteške titule. Brooklyn je u svojoj izjavi naglasio da njihova obitelj stavlja javnu promociju i brend iznad privatnih odnosa te da on i supruga žele mir i privatnost za sebe i buduću obitelj.

