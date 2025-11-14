FREEMAIL
MLADI BEND /

Nakon najuspješnije godine do sad, kids from the sky donose novi singl koji će osvojiti publiku

Foto: Promo

Spot je sniman na nekoliko lokacija u Beogradu koje savršeno dočaravaju magiju noći

14.11.2025.
15:49
Hot.hr
Promo
Nakon niza uspješnih singlova i nastupa koji su obilježili njihovu godinu, mladi bend kids from the sky - Teo Golub i Robin Petić predstavljaju singl "Tamni bulevard" - pop himnu nezaboravnih noći koje ne želiš da završe.

Foto: Promo

'Tamo gdje se spaja noć i dan, iza nas...'

"Svoje najveće inspiracije pronalazim u noćnim satima, a tako je bilo i za ovu pjesmu. Dugo nismo znali u kojem smjeru tekstualno krenuti s pjesmom, sve dok nisam jedno kasno u noći doživio upravo situaciju o kojoj i pjevam. Takve trenutke najviše volimo jer ništa nije toliko autentično kao vlastita iskustva. 'Tamni bulevard' savršen je primjer kako inspiracija dođe kada pustiš da te noć odvede u nepoznato.", o pjesmi je ispričao Teo Golub.

Foto: Promo

Pjesma nosi prepoznatljiv zvučni pečat kojim su kids from the sky osvojili publiku, a opet originalan i svjež s novom energijom kojom iz singla u singl redefiniraju granice domaće pop scene.

Foto: Promo

Spot sa ulica Beograda

Kids from the sky osim po zarazno dobrim pjesmama poznati su i po naglašenom vizualnom aspektu koji je već odavno postao sastavni dio njihove priče, pa je tako i na "Tamnom bulevardu" poseban naglasak bio na spotu koji potpisuje mladi beogradski redatelj debbug - Vuk Nedeljković. Spot je sniman na nekoliko lokacija u Beogradu koje savršeno dočaravaju magiju noći.

"Tamni bulevard" dolazi kao kruna njihove dosad najuspješnije godine, u kojoj su objavili hvaljeni debitantski album "Tamni valovi", rasprodali samostalni koncert u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, nastupili kao predgrupa Baby Lasagni u Boćarskom domu, njihova pjesma "Lanterna" uvrštena je u epizodu popularne serije SRAM, održali niz zapaženih koncerata diljem Hrvatske i time  još jednom potvrdili svoj status jednog od najuzbudljivijih imena nove regionalne pop scene.

