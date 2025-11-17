Nakon godina nominacija Tom Cruise dobio počasni Oscar i poslao snažnu poruku o filmu

Tomu Cruiseu (63) je uručen počasni Oscar na Akademijinoj svečanosti dodjele godišnje nagrade Governors za životno djelo i humanitarni rad, a u toj prigodi glumac je održao emotivan govor o svojoj životnoj strasti prema snimanju filmova. Počasnu nagradu Akademije filmske umjetnosti i znanosti uručio mu je Alejandro Inarritu, redatelj u čijem idućem filmu, koji će doći na ekrane sljedeće godine, glumi Cruise.

Četiri puta nominiran za Oscara, Cruise je snimanje filmova opisao kao nešto što nije samo posao, već kao, kako je kazao - "ono što ja jesam".

"To me vodi po svijetu i pomaže mi da cijenim i poštujem razlike. Pokazuje mi i humanost koju dijelimo, ukazuje mi na to da smo slični na toliko puno načina", rekao je Cruise.

"I bez obzira na to odakle dolazimo u tom se segmentu industrije zajedno smijemo, zajedno osjećamo, zajedno se nadamo i to je snaga ove umjetničke forme. I zato je to važno, zato je meni važno. Dakle, snimanje filmova nije samo moj posao, to je ono što jesam."

U povijesti filma, brojni dobitnici raznih filmskih nagrada još nisu osvojili prestižnu nagradu Akademije.

Cruise je za Oscara za najbolju mušku ulogu nominiran dvaput - za uloge u filmovima "Rođen četvrtog srpnja" i "Jerry Maguire" te jednom za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu "Magnolia" i jednom kao dio filmske ekipe za "Top Gun: Maverick".

Publici je rekao da je njegova ljubav prema filmu započela u ranoj dobi.

"Bio sam dječačić koji je sjedio u mraku filmske dvorane i živo se sjećam snopa svjetlosti koji je prošao prostorijom u trenutku kada sam pogledao prema gore. Tada mi se činilo kao da je svjetlost eksplodirala na platnu, a svijet je odjedanput postao toliko veći od onoga koji sam poznavao."

Nakon što je u lipnju objavljena Cruiseova nominacija, predsjednica Akademije filmskih umjetnosti Janet Yang pohvalila je Cruiseovu "nevjerojatnu predanost filmskoj zajednici, filmskom iskustvu i zajednici kaskadera".

"Ovogodišnje nagrade Governors dobit će četiri iznimne osobe čije izvanredne karijere i predanost filmskoj zajednici kontinuirano ostavljaju trajan utjecaj", rekla je.

Uz Cruisea nagrađeni su koreografkinja Debbie Allen i scenograf filma "Učini pravu stvar" Wynn Thomas, a među dobitnicima je i pjevačica Dolly Parton, koja zbog zdravstvenih problema nije mogla prisustvovati svečanosti.

Pjevačici i glumici bit će uručena i humanitarna nagrada Jean Hersholt.

Yang je rekla da country zvijezda 'utjelovljuje duh' nagrade 'kroz svoju nepokolebljivu predanost dobrotvornim naporima'.

