Nakon godina nominacija Tom Cruise dobio počasni Oscar i poslao snažnu poruku o filmu

Nakon godina nominacija Tom Cruise dobio počasni Oscar i poslao snažnu poruku o filmu
Foto: Profimedia

Publika ga je nagradila dugim pljeskom

17.11.2025.
10:01
Hot.hr
Profimedia
Tomu Cruiseu (63) je uručen počasni Oscar na Akademijinoj svečanosti dodjele godišnje nagrade Governors za životno djelo i humanitarni rad, a u toj prigodi glumac je održao emotivan govor o svojoj životnoj strasti prema snimanju filmova. Počasnu nagradu Akademije filmske umjetnosti i znanosti uručio mu je Alejandro Inarritu, redatelj u čijem idućem filmu, koji će doći na ekrane sljedeće godine, glumi Cruise.

Foto: Profimedia

Četiri puta nominiran za Oscara, Cruise je snimanje filmova opisao kao nešto što nije samo posao, već kao, kako je kazao - "ono što ja jesam".

"To me vodi po svijetu i pomaže mi da cijenim i poštujem razlike. Pokazuje mi i humanost koju dijelimo, ukazuje mi na to da smo slični na toliko puno načina", rekao je Cruise.

"I bez obzira na to odakle dolazimo u tom se segmentu industrije zajedno smijemo, zajedno osjećamo, zajedno se nadamo i to je snaga ove umjetničke forme. I zato je to važno, zato je meni važno. Dakle, snimanje filmova nije samo moj posao, to je ono što jesam."

U povijesti filma, brojni dobitnici raznih filmskih nagrada još nisu osvojili prestižnu nagradu Akademije.

Cruise je za Oscara za najbolju mušku ulogu nominiran dvaput - za uloge u filmovima "Rođen četvrtog srpnja" i "Jerry Maguire" te jednom za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu "Magnolia" i jednom kao dio filmske ekipe za "Top Gun: Maverick".

Publici je rekao da je njegova ljubav prema filmu započela u ranoj dobi.

"Bio sam dječačić koji je sjedio u mraku filmske dvorane i živo se sjećam snopa svjetlosti koji je prošao prostorijom u trenutku kada sam pogledao prema gore. Tada mi se činilo kao da je svjetlost eksplodirala na platnu, a svijet je odjedanput postao toliko veći od onoga koji sam poznavao."

Nakon što je u lipnju objavljena Cruiseova nominacija, predsjednica Akademije filmskih umjetnosti Janet Yang pohvalila je Cruiseovu "nevjerojatnu predanost filmskoj zajednici, filmskom iskustvu i zajednici kaskadera".

Foto: Profimedia

"Ovogodišnje nagrade Governors dobit će četiri iznimne osobe čije izvanredne karijere i predanost filmskoj zajednici kontinuirano ostavljaju trajan utjecaj", rekla je.

Uz Cruisea nagrađeni su koreografkinja Debbie Allen i scenograf filma "Učini pravu stvar" Wynn Thomas, a među dobitnicima je i pjevačica Dolly Parton, koja zbog zdravstvenih problema nije mogla prisustvovati svečanosti.

Pjevačici i glumici bit će uručena i humanitarna nagrada Jean Hersholt.

Yang je rekla da country zvijezda 'utjelovljuje duh' nagrade 'kroz svoju nepokolebljivu predanost dobrotvornim naporima'.

Nakon godina nominacija Tom Cruise dobio počasni Oscar i poslao snažnu poruku o filmu