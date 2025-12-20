Nakon Dječje Eurovizije Marino Vrgoč zapjevao snažnu pjesmu protiv vršnjačkog nasilja

Marino Vrgoč (13), mladi hrvatski pjevač, nakon nastupa na Dječjoj Euroviziji predstavlja novu pjesmu snažne društvene poruke. Nakon što je 13. prosinca predstavljao Hrvatsku pjesmom Snovi, Marino sada publici donosi singl Dite tvoje.

Riječ je o glazbenom projektu iza kojeg stoje HNK Hajduk, Universal Music Hrvatska i partnerske organizacije, a u središtu pjesme su vrijednosti poput zajedništva, poštovanja i odgovornosti među djecom.

Pjesma protiv vršnjačkog nasilja

Pjesma Dite tvoje brzo je privukla pozornost javnosti. Glazbeni spot ušao je među najpopularnije YouTube videe u Hrvatskoj u manje od 24 sata te se našao na YouTube Hype ljestvici. Upravo emotivna i iskrena poruka čini temelj kampanje Budi čovik, koja je usmjerena na borbu protiv vršnjačkog nasilja diljem Dalmacije.

Pjesma je snimana paralelno s eurovizijskim singlom, a za Marina ima posebno značenje jer nosi osobnu poruku solidarnosti i razumijevanja.

Zajednička inicijativa s Hajdukom

Mladi pjevač istaknuo je kako mu je važno sudjelovati u projektu koji može pozitivno utjecati na djecu. Autori pjesme, Maja Ivkošić Šiljeg i Domagoj Šiljeg, naglasili su da je ideja zajedništva vrlo brzo prerasla okvire glazbe i postala šira društvena inicijativa uz snažnu podršku HNK Hajduka.

Kampanja uključuje edukativne i kreativne aktivnosti za djecu i škole, a poseban naglasak stavljen je na kreativni natječaj za osnovne škole koji se otvara 18. prosinca 2025. godine. Prva faza kampanje završava 25. veljače 2026., na Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, svečanom dodjelom nagrada na stadionu Poljud.

