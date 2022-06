Tenisač Rafael Nadal prvi će put postati otac. Njegova supruga Xisca Perello navodno već neko vrijeme izbjegava pojavljivanje u medijima te nosi široku odjeću kako bi vijesti o trudnoći zadržala privatnima.

Par se još nije oglasio

Kako prenosi španjolski magazin Hola!, romansa para traje 17 godina, a ovo je prvi put da se govori o njihovoj prinovi. Naime, pišu da par zasad nije ništa komentirao na tu temu, ali je evidentno da čekaju svoju prvu bebu. Prve sumnje o Xiscinoj trudnoći pojavile su se na turniru Roland Garros prije nekoliko tjedana kada je Nadal osvojio svoj 14. French Open naslov i 22. Grand Slam i tako postao najstariji prvak u povijesti turnira.

Naime, tenisač i Xisca počeli su hodati 2005. godine, a prije toga su se poznavali već nekoliko godina. Par se zaručio u siječnju 2019. godine, a u listopadu iste godine stali su pred oltar.

"Namjeravam i nadam se da ću osnovati obitelj. Volim djecu i želio bih da se moja djeca bave onim što budu voljela", rekao je tenisač u jednom intervjuu 2017. godine. "Sport nije jedini način da se dobije dobro obrazovanje, ima i drugih načina koji su vrlo valjani. Ali, kao sportaš koji zna što je svijet sporta, bio bih veoma sretan da su mi djeca sportaši na neki način, ne kažem profesionalci, već da imaju sportski duh", dodao je tada.

Jednom je prilikom Xisca otkrila tajnu kako funkcionira njihov brak. "On treba prostora kad se natječe. I sama ideja da sam cijeli dan negdje oko njega u tim trenucima me guši, a isto tako, on bi se tada sigurno cijeli dan brinuo za mene. Kada bih ga svugdje slijedila postojao bi veliki rizik da se više ne bismo ovako dobro slagali", rekla je jednom Xisca koja nije baš tipična žena sportaša i bogataša. Naime, ona ne voli skupocjenu odjeću, a radi kao voditeljica projekata Nadalove humanitarne organizacije.