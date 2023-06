'ZNATE ZA ŠTO JE VRIJEME' / Najveće grudi Hrvatske su uz Vatrene: Claudia Rivier pozirala u navijačkom izdanju i baš ništa nije uspjela sakriti

Popularna influencerica i vlasnica modnog brenda Claudia River, o čijim su bujnim grudima pisali čak i strani mediji, zapalila je društvene mreže svojim seksi navijačkim izdanjem za utakmicu Hrvatske i Nizozemske. Claudia je pozirala u minijaturnom gornjem dijelu badića s uzorkom šahovnice, koji nikako nije mogao prekriti njezine bujne grudi i zaklonio je samo ključne dijelove. "Znate za što je vrijeme", napisala je uz fotografiju, a uslijedila je lavina komentara. "Wow", "Tako seksi", "Miss Hrvatske", "Fantastična", pisali su joj oduševljeni pratitelji. Claudiju na Instagramu prati preko milijun ljudi, a zbog svojih nevjerojatno bujnih grudi, za koje tvrdi da su prirodne, stekla je i svjetsku popularnost. "I dan danas ne vjerujem da sam poznata baš zbog grudi. Ja sam jednog dana počela objavljivati fotografije i ljudi su me počeli pratiti, nikad nije bilo "evo sad se krećem baviti Instagramom trenutka". Bio je to veći fokus na moje bokove i guzu, grudi nisam ni znala da imam, haha! Nikad nisam nosila dekoltiranu odjeću ni stavljala fokus na grudi… Kasnije kako sam počela slikati grudi tako su one sve više i rasle, svake godine su sve veće, nagodinu možda eksplodiram. Kilogrami su doprinijeli da mi grudi budu sve veće", otkrila je simpatična Slavonka za Net.hr. U galeriji pogledajte kako se Claudia spremila za navijanje uoči utakmice...